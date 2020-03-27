27.03.2020 | 11:41

В пятницу, 27 марта, на сессии Пензенской городской думы депутат Роман Петрухин, обеспокоенный ситуацией с распространением коронавируса, предложил провести заседание нестандартно.

«Давайте быстренько проголосуем по всем вопросам и разойдемся. А то сидим тут в непроветриваемом помещении», - заявил он, уточнив, что все вопросы докладчиков уже обсуждались на проводившихся ранее заседаниях комиссий.

Глава Пензы Владимир Мутовкин такое предложение не поддержал, пояснив, что депутаты собираются не для того, чтобы проголосовать, а для того, чтобы решить какие-либо вопросы.

По его решению из-за мер, принимаемых в целях борьбы с COVID-19, сессия проходила в закрытом режиме - без журналистов. Для всех желающих на сайте гордумы организовали прямую трансляцию. На мероприятии присутствовали только депутаты и докладчики, причем последние заходили в зал по очереди. Кроме того, народных избранников попросили не приглашать на сессию своих помощников.

Отменять мероприятие, по мнению Владимира Мутовкина, было нецелесообразно, так как и в нынешних условиях необходимо своевременно принимать определенные решения.

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