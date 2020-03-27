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Общество | В Пензе депутат на сессии предложил «быстренько проголосовать и разойтись»

27.03.2020|11:41
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В пятницу, 27 марта, на сессии Пензенской городской думы депутат Роман Петрухин, обеспокоенный ситуацией с распространением коронавируса, предложил провести заседание нестандартно.

«Давайте быстренько проголосуем по всем вопросам и разойдемся. А то сидим тут в непроветриваемом помещении», - заявил он, уточнив, что все вопросы докладчиков уже обсуждались на проводившихся ранее заседаниях комиссий.

Глава Пензы Владимир Мутовкин такое предложение не поддержал, пояснив, что депутаты собираются не для того, чтобы проголосовать, а для того, чтобы решить какие-либо вопросы.

По его решению из-за мер, принимаемых в целях борьбы с COVID-19, сессия проходила в закрытом режиме - без журналистов. Для всех желающих на сайте гордумы организовали прямую трансляцию. На мероприятии присутствовали только депутаты и докладчики, причем последние заходили в зал по очереди. Кроме того, народных избранников попросили не приглашать на сессию своих помощников.

Отменять мероприятие, по мнению Владимира Мутовкина, было нецелесообразно, так как и в нынешних условиях необходимо своевременно принимать определенные решения.

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Гость|27.03.2020 11:53|

как кролики...по быстренькому

Гость|27.03.2020 11:57|

Ссышь пёс, а должен быть впереди народа и грудью на амбразуру!

Гость|27.03.2020 11:59|

Какие нежные они!!! А в автобусе пробовали на работу ездить??

Гость|27.03.2020 12:00|

penzainform.ru писал(a):

а для того, чтобы решить какие-либо вопросы.
У матросов есть вапрософ?!! "Есть!" И выпалнять!!!

Гость|27.03.2020 12:00|

penzainform.ru писал(a):

«Давайте быстренько проголосуем по всем вопросам и разойдемся.
Дискредитация доверия к власти какая-то))))

Гость|27.03.2020 12:01|

Купили бы по жёлтому костюму, как у президента.

Гость|27.03.2020 12:04|

Гость писал(a):

Купили бы по жёлтому костюму,
Прикид асисяя?

Гость|27.03.2020 12:05|

Пральна младой сказал... С с паниманием сваво "места"!

Гость|27.03.2020 12:07|

Крысы с корабля...

Гость|27.03.2020 12:12|

penzainform.ru писал(a):

«Давайте быстренько проголосуем по всем вопросам и разойдемся.
А до этого было по другому?

Гость|27.03.2020 12:15|

надо ул.лазо переименовать в ул.белозерцев

Гость|27.03.2020 12:17|

Ждём Нильса... С дудочкой.

Имя: Гость
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