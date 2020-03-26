26.03.2020 | 13:37

В Пензенской области в 2019 году на учете стояли 1 710 больных эпилепсией. Данные обнародовал отдел статистики населения и здравоохранения Пензастата.

В 2018 году с таким диагнозом у медиков наблюдались 1 726 жителей региона. Болезнь впервые выявили в 2019-м у 266 пациентов, в 2018-м - у 231.

«Среди заболевших с впервые установленным диагнозом «эпилепсия» в 2019 году дети в возрасте 0-14 лет составили 54,9%, в 2018-м - 52,8%», - уточнила начальник отдела Анна Барышева.

Заболевание не является наследственной патологией, ему подвержены люди в любом возрасте. Как правило, эпилепсия проявляется в детстве, однако пожилые люди тоже в зоне риска.

В четверг, 26 марта, во многих странах мира отмечается День больных эпилепсией, когда все желающие могут оказать им материальную помощь или же распространить информацию об этом недуге. По данным ВОЗ, им страдает около 50 млн человек.

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