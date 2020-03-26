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Общество | В регионе в 2019 году зарегистрировали более 1 700 больных эпилепсией

26.03.2020|13:37
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В Пензенской области в 2019 году на учете стояли 1 710 больных эпилепсией. Данные обнародовал отдел статистики населения и здравоохранения Пензастата.

В 2018 году с таким диагнозом у медиков наблюдались 1 726 жителей региона. Болезнь впервые выявили в 2019-м у 266 пациентов, в 2018-м - у 231.

«Среди заболевших с впервые установленным диагнозом «эпилепсия» в 2019 году дети в возрасте 0-14 лет составили 54,9%, в 2018-м - 52,8%», - уточнила начальник отдела Анна Барышева.

Заболевание не является наследственной патологией, ему подвержены люди в любом возрасте. Как правило, эпилепсия проявляется в детстве, однако пожилые люди тоже в зоне риска.

В четверг, 26 марта, во многих странах мира отмечается День больных эпилепсией, когда все желающие могут оказать им материальную помощь или же распространить информацию об этом недуге. По данным ВОЗ, им страдает около 50 млн человек.

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Гость|26.03.2020 14:03|

Срочно надо закупать гречку. Вдруг эпилепсия нападет!

Гость|26.03.2020 14:13|

А карантин введут? Объявите нерабочую неделю или месяц. Всего 2 больных короной на область а паники как на миллион. В мире от рака, инсульта, малярии, спида и даже обычного гриппа умирает в тысячи раз больше людей и не принимается никаких мер!

Имя: Гость
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