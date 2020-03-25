25.03.2020 | 15:16

Сегодня, 26 марта, в разных странах мира распространяется информация об эпилепсии и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. На аукционах, ярмарках, благотворительных концертах собираются средства для тех, у кого есть данный недуг.

Отмечать день, который называют Фиолетовым (цвет - символ эпилепсии), в 2008 году придумала 9-летняя Кессиди Меган, страдающая от этого заболевания. Инициативу девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. Затем и другие организации мира присоединились к Фиолетовому дню.

Эпилепсия - неврологическое заболевание, которое проявляется внезапными судорожными приступами. Русское название этой болезни - «падучая», а древние греки и римляне называли ее «божественным вмешательством» и «геркулесовой болезнью». Эпилептиками были Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент Ван Гог.

26 марта исполняется 14 лет социальной сети «Одноклассники» - проекту российского веб-разработчика Альберта Попкова. Примечательно, что первоначально соцсеть была для автора лишь хобби. Однако за семь месяцев с начала работы ее аудитория составила 1,5 миллиона участников.

Осенью 2008 года соцсеть ввела платную регистрацию, и многие пользователи «Одноклассников» ушли в бесплатные сети. В итоге «ОК» уступили первое место по популярности главному конкуренту - «ВКонтакте», а в 2010-м отказались от платной регистрации.

26 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта, в 1937-м был установлен первый в мире памятник мультипликационному герою - моряку Папайю, а в 2003-м на Марсе нашли замерзшее море.

В народном календаре 26 марта Никифоров день. Считалось, что талые воды просачиваются в берлогу, тревожат медведя и в этот день хозяин леса просыпается и выходит наружу. А любители рыбалки утверждают, что в этот день по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

26 марта родились американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии Роберт Фрост, советский военачальник, Герой СССР Александр Лизюков, американский прозаик и драматург Теннесcи Уильямс, народный артист РСФСР Алексей Петренко, немецкий писатель и киносценарист Патрик Зюскинд, народный артист России Алексей Булдаков, британская актриса Кира Найтли.

Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай и Терентий.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодняшний день хорош для активной работы, творчества, новых знакомств и совершенно не подходит для выяснения отношений с близкими, так что держите себя в руках.