26.03.2020 | 13:58

Администрация Пензы опубликовала схемы возможных путей объезда во время закрытия движения по главным городским магистралям: улицам Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского, проспекту Строителей и дороге - дублеру Окружной. Их планируется отремонтировать в текущем году.

Участок улицы Луначарского от Каракозова до Толстого можно объезжать по Пролетарской.

При закрытии движения по улице Терновского от Центральной до Баумана автомобилистам предлагается ехать по Перспективной через Бригадирский мост в Кривозерье и дальше по улице Калинина.

При реконструкции улицы Баумана альтернативой станет путь при спуске с Бауманского путепровода на улицу Металлистов с выездом на Южную Поляну и далее по улице Калинина.

Во время прекращения движения по дублеру улицы Окружной от Запорожской до Карпинского ехать придется по Окружной.

Когда ремонт начнется на Окружной, на участке от Калинина до Мира, машины могут направить сложным путем: с Калинина по Краснова на Ново-Тамбовскую, затем через Березовский переулок на Маршала Крылова и далее по Лермонтова в сторону Западной Поляны.

И наконец, закрытый для транспорта участок проспекта Строителей в дальнем Арбекове можно будет объехать по улице 65-летия Победы и проспекту Победы.

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