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Общество | Пензенцам предложили альтернативные пути движения при ремонте дорог

26.03.2020|13:58
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Администрация Пензы опубликовала схемы возможных путей объезда во время закрытия движения по главным городским магистралям: улицам Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского, проспекту Строителей и дороге - дублеру Окружной. Их планируется отремонтировать в текущем году.

Участок улицы Луначарского от Каракозова до Толстого можно объезжать по Пролетарской.

При закрытии движения по улице Терновского от Центральной до Баумана автомобилистам предлагается ехать по Перспективной через Бригадирский мост в Кривозерье и дальше по улице Калинина.

При реконструкции улицы Баумана альтернативой станет путь при спуске с Бауманского путепровода на улицу Металлистов с выездом на Южную Поляну и далее по улице Калинина.

Во время прекращения движения по дублеру улицы Окружной от Запорожской до Карпинского ехать придется по Окружной.

Когда ремонт начнется на Окружной, на участке от Калинина до Мира, машины могут направить сложным путем: с Калинина по Краснова на Ново-Тамбовскую, затем через Березовский переулок на Маршала Крылова и далее по Лермонтова в сторону Западной Поляны.

И наконец, закрытый для транспорта участок проспекта Строителей в дальнем Арбекове можно будет объехать по улице 65-летия Победы и проспекту Победы.

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Источник — фото pixabay.com, схемы penza-gorod.ru
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Гость|26.03.2020 14:25|

penzainform.ru писал(a):

участок проспекта Строителей в дальнем Арбекове можно будет объехать по улице 65-летия Победы и проспекту Победы.
С выездом на федеральную трассу. Великолепный объезд! И очень быстрый.

Гость|26.03.2020 14:31|

Гость писал(a):

С выездом на федеральную трассу. Великолепный объезд! И очень быстрый.
Там и так вечером после работы пробка нормальная, а с перекрытием строителей .........

Гость|26.03.2020 14:33|

Ну отлично, сидите граждане в пробках, заражайте друг друга вирусом.

Имя: Гость
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