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Общество | В Пензе представители СТО не признали вину в повреждении автомобиля

24.03.2020|18:33
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Дорого обошлась простая замена масла, антифриза и тормозной жидкости владельцу автомобиля премиум-класса. Специалисты станции техобслуживание повредили самовыдвижение подножки у Lincoln Navigator, когда поднимали внедорожник.

Потерпевший не сумел добиться справедливости в автомастерской и был вынужден обратиться к служителям Фемиды, чтобы те обязали руководство СТО возместить причиненный ущерб и понесенные расходы, уплатить штраф.

«Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об удовлетворению исковых требований, поскольку заключением экспертизы установлено, что причина повреждения автомобиля состоит в неправильной установке на подъемник, и это заключение ничем не опровергнуто. Суд признал установленным факт некачественного выполнения работ ответчиком», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Первая инстанция вынесла решение о возмещении материального ущерба в размере чуть больше 300 000 рублей, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя суд счел возможным уменьшить до 65 000.

Не согласившись с вердиктом, автовладелец подал апелляционную жалобу, которая была удовлетворена коллегией Пензенского областного суда. В итоге сумма штрафа выросла до 154 000.

Служители Фемиды приняли во внимание тот факт, что ответчик длительное период не возмещал причиненный ущерб.

А представители станции техобслуживания решение посчитали несправедливым. Автослесари винят во всем не себя, а время.

«Ссылаясь на то, что повреждение автомобиля произошло не в результате неправильной установки его на подъемник, а из-за большого износа самого транспортного средства, а также на то, что устранение повреждений не может быть произведено ответчиком по вине самого истца.

Между тем доказательства уклонения истца от получения возмещения причиненного ему ущерба стороной ответчика не представлены», - пояснила Наталья Яшина.

Разбирательство длилось два года. Решение суда вступило в законную силу.

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Гость|24.03.2020 19:50|

Тоцкий молодец

Гость|24.03.2020 19:52|

Понакупят проперженного иноговна с американских помоек, потом ездят по деревне Пензе пальцЫ гнут. Дебилы

Гость|24.03.2020 19:53|

знакомый автомобиль, может подножки повредили те два парня на мопеде что в него въехали?

Имя: Гость
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