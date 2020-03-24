24.03.2020 | 11:07

В Первомайском районе Пензы прокуратура проверила работу индивидуального предпринимателя, занимающегося комиссионной торговлей непродовольственными товарами.

Установлено, что бизнесмен систематически заключал с гражданами договоры, которые называл комиссионными. Фактически же ими прикрывалась выдача займов под залог имущества.

Согласно закону, этой деятельностью имеют право заниматься лишь некредитные финансовые организации - ломбарды. У предпринимателя же такого права не было.

«Прокурор района возбудил в отношении него дело о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и внес представление. Акты находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда в Пензе под видом комиссионных магазинов действуют ломбарды. Граждане сдают в них вещи и получают деньги, а затем могут выкупить залог. Так, в 2019 году в Ленинском районе была обнаружена фирма, которая под видом комиссионной продажи товаров (в том числе ювелирных изделий и драгоценных металлов) фактически занималась предоставлением денежных займов. Таким образом могли отмываться доходы, полученные преступным путем.

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