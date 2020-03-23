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Общество | За повреждение машины пензенец наказал СТО почти на 500 000 рублей

23.03.2020|11:14
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Пензенец засудил станцию техобслуживания, на которой повредили его автомобиль. Сумма причиненного ущерба превысила 300 000 рублей.

8 марта 2018 года горожанин оставил свой Lincoln Navigator на станции для замены масла, антифриза и тормозной жидкости. Однако в целости свою иномарку мужчина не получил.

«В результате неправильной установки на подъемник и поднятия автомобиля были повреждены кронштейны правой и левой подножек в виде отлома обоих креплений каждого из кронштейнов, которыми кронштейны в сборе с мотором и подножкой крепятся к усилителям порогов автомобиля. Кроме того, были деформированы усилители левого и правого порогов», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Суд первой инстанции признал, что работники СТО оказали некачественную услугу, и обязал организацию возместить владельцу машины ущерб, составивший 306 900 рублей. Также станция должна была уплатить штраф в 65 000 рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя.

Пострадавший автовладелец счел, что сумма штрафа необоснованно уменьшена, и подал апелляцию, попросив взыскать с организации 50% от суммы ущерба.

Суд высшей инстанции отметил, что ответчик не торопился возмещать клиенту убытки и не предпринял никаких мер для урегулирования спора на стадии разбирательства.

«Как следует из материалов дела, сторона ответчика возражала против удовлетворения заявленных истцом требований, ссылаясь на то, что повреждение автомобиля произошло не в результате неправильной установки его на подъемник, а вследствие большого износа самого транспортного средства, а также на то, что устранение повреждений не может быть проведено ответчиком по вине самого истца. Между тем доказательства уклонения истца от получения возмещения причиненного ему ущерба стороной ответчика не представлены», - добавили в пресс-службе.

В итоге служители Фемиды удовлетворили жалобу автовладельца и увеличили сумму штрафа до 153 450 рублей. Решение вступило в законную силу.

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Источник — фото pixabay.com
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