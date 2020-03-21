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Общество | В Пензе Госавтоинспекция привлекла к ответственности 21 водителя

21.03.2020|17:45
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3 человека погибли и 57 получили различные травмы с начала 2020 года в ДТП, не находясь в транспортных средствах, - это пешеходы. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что не всегда в этих происшествиях виноваты водители.

Те, кто за рулем, согласны: участники движения бывают разные.

«Пешеходы должны всегда смотреть на дорогу прежде, чем выходить. Они считают, что правы, и идут в темное время суток. Я в районе живу, фонарей нет практически, его видишь, когда уже подъезжаешь близко», - рассказал водитель.

«Особенно молодежь. Сидят в своих гаджетах, переходят дорогу и не смотрят, едет там машина или что-то еще. Машина - техника! Не важно, какой водитель, все еще и от машины зависит - она может не затормозить», - отметила горожанка.

Водитель водителю тоже рознь - так говорят те, кто передвигается на своих двоих.

«Когда ты уже на середине дороги, пролетают прямо перед тобой. Но я считаю, что все-таки большинство пропускает», - пояснила женщина.

«За непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от полутора до двух тысяч рублей», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Профилактические мероприятия, направленные на снижение числа ДТП с участием пешеходов, проводятся на постоянной основе. За один день сотрудниками Госавтоинспекции к ответственности был привлечен 21 водитель.

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Гость|21.03.2020 18:46|

penzainform.ru писал(a):

За один день сотрудниками Госавтоинспекции к ответственности был привлечен 21 водитель.
На перекрестке Суворова - Кирова за один день можно было привлечь несколько сот водителей, проезжающих на уже загоревшийся красный и не пропускающих пешеходов.

Гость|21.03.2020 19:34|

О сколько нам открытий чудных и гений парадоксов друг

Имя: Гость
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