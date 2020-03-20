20.03.2020 | 14:57

Город Спутник - одно из самых красивых мест Пензенской области. Таким его делают не только яркие дома и уютные дворы, но и прекрасная набережная. В Спутнике живут больше 35 тысяч человек, и для каждого набережная - центр общественной жизни. Здесь гуляют и занимаются спортом, встречают рассветы и набираются сил для новых свершений.

Праздники в Спутнике - это всегда событие. В них участвуют не только жители, но и гости со всех уголков Пензенской области.

А еще Спутник бережно хранит память о прошлом. Здесь живут ветераны Великой Отечественной и их потомки, создана Аллея Славы. Ежегодно 9 Мая по Спутнику марширует многотысячный «Бессмертный полк», а праздник в честь Дня Победы - один из самых масштабных в году.

В Спутнике не было лишь места, где можно возложить цветы, где школьники могли бы нести Вахту памяти о событиях и героях Великой Отечественной. Поэтому в честь 75-летия Великой Победы было решено установить на набережной мемориальный комплекс и разбить сквер.

Мемориал расположится вблизи фонтанного комплекса. Он будет представлять собой монумент из сложенных штыков, соединенных кольцом, к которому будет подвешен бронзовый колокол.

Все затраты по изготовлению монумента взял на себя строительный холдинг «Термодом».

«Это наша память. Мы бережно храним ее и будем возводить комплекс в назидание потомкам. Пусть этот мемориал будет вечным напоминанием всем нам, что нужно беречь мир, любить свою родную землю и делать все для ее процветания», - рассказал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Планируется, что мемориальный комплекс в Городе Спутнике будет открыт непосредственно к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.