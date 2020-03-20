Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Снег |
  85.62  |  $  79.92

Общество | В Спутнике установят мемориал к 75-летию Победы

20.03.2020|14:57
Печать

Город Спутник - одно из самых красивых мест Пензенской области. Таким его делают не только яркие дома и уютные дворы, но и прекрасная набережная. В Спутнике живут больше 35 тысяч человек, и для каждого набережная - центр общественной жизни. Здесь гуляют и занимаются спортом, встречают рассветы и набираются сил для новых свершений.

Праздники в Спутнике - это всегда событие. В них участвуют не только жители, но и гости со всех уголков Пензенской области.

А еще Спутник бережно хранит память о прошлом. Здесь живут ветераны Великой Отечественной и их потомки, создана Аллея Славы. Ежегодно 9 Мая по Спутнику марширует многотысячный «Бессмертный полк», а праздник в честь Дня Победы - один из самых масштабных в году.

В Спутнике не было лишь места, где можно возложить цветы, где школьники могли бы нести Вахту памяти о событиях и героях Великой Отечественной. Поэтому в честь 75-летия Великой Победы было решено установить на набережной мемориальный комплекс и разбить сквер.

Мемориал расположится вблизи фонтанного комплекса. Он будет представлять собой монумент из сложенных штыков, соединенных кольцом, к которому будет подвешен бронзовый колокол.

Все затраты по изготовлению монумента взял на себя строительный холдинг «Термодом».

«Это наша память. Мы бережно храним ее и будем возводить комплекс в назидание потомкам. Пусть этот мемориал будет вечным напоминанием всем нам, что нужно беречь мир, любить свою родную землю и делать все для ее процветания», - рассказал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Планируется, что мемориальный комплекс в Городе Спутнике будет открыт непосредственно к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте