20.03.2020 | 09:54

За январь и февраль 2020 года на региональных и межмуниципальных дорогах Пензенской области за два месяца произошло 44 ДТП ранено 63 человека, погибло 8.

Об этом шла речь на семинаре, который провел министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев с руководителями дорожных организаций.

В некоторых случаях фактором аварии может стать отсутствие дорожной разметки. В связи с этим министр рекомендовал всем подрядчикам строго придерживаться установленных сроков ее нанесения.

Первый этап в полном объеме должен быть завершен до 1 июня, второй - до 1 октября.

«К организациям, недобросовестно выполняющим свои обязательства по содержанию автомобильных дорог, будут приниматься меры административного воздействия», - предупредили в пресс-службе регионального минстроя.

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