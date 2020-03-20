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Общество | В дальнем Арбекове завершается возведение здания школы

20.03.2020|09:45
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В четверг, 19 марта, заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов посетил строящуюся школу на 1 100 мест в дальнем Арбекове.

На объекте завершается возведение конструкции непосредственно здания образовательного учреждения, продолжается обустройство инженерных коммуникаций. Работы идут по графику.

«Следующий этап - кладка наружных стен из газосиликатных блоков, устройство бетонной стяжки полов и установка оконных конструкций», - пояснил Магомед Агамагомедов.

На объекте, возводимом по муниципальному контракту, задействованы 175 человек. Сдать учреждение планируется перед началом нового учебного года - в августе 2020-го, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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