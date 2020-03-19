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Общество | Вторую станцию обезжелезивания в Кузнецке начнут строить в 2020 году

19.03.2020|08:35
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Вторую станцию обезжелезивания воды в Кузнецке начнут строить досрочно. Планировалось, что к работам приступят в 2021 году, но их начало перенесли на 2020-й.

Соответствующая договоренность была достигнута между министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым и губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Встреча прошла в Москве вечером в среду, 18 марта.

«Владимир Якушев поддержал проект строительства станции обезжелезивания № 2 в Кузнецке. Стоимость объекта составляет порядка 66 миллионов рублей. Второй по величине город Пензенской области остро нуждается в этом инфраструктурном объекте», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От проблем с водой кузнечане страдают уже не один десяток лет. По словам директора местного МУП «Водоканал» Валерия Горина, когда воду добывают, она прозрачная. Но при соприкосновении с воздухом происходит окисление железа, появляются клубки ржавчины. Чтобы от нее избавиться, воду сливают в резервуар-накопитель. Там идет окисление. Часть железа остается в резервуарах, часть оседает на водопроводных трубах.

«Когда нет аварийных ситуаций, то вода к жителям попадает практически неплохого качества, скажем так», - уточнил директор МУП.

После аварий, когда участок сети отключают, направляя поток в другом направлении, осадок железа отходит от труб и попадает в воду.

Первая в городе станция обезжелезивания была введена в эксплуатацию в 2019 году. После этого качество воды в ряде микрорайонов улучшилось. Строительство второй станции позволит решить проблему и в других микрорайонах.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|19.03.2020 08:54|

Хорошая новость! Спасибо губернатору.

Гость|19.03.2020 09:09|

На моей памяти с начала 90-х в Кузнецке поднимается вопрос о строительстве станции обезжелезивания воды. И сколько раз уже объявлялось, что вот уже совсем чуток, в будущем году... А воз и ныне там. То расчеты не там сделали, то почти построенная станция сгорела и т.п.

Гость|19.03.2020 09:10|

Гость писал(a):

На моей памяти с начала 90-х в Кузнецке поднимается вопрос о строительстве станции обезжелезивания воды. И сколько раз уже объявлялось, что вот уже совсем чуток, в
Ты бухаешь чтоль? Уже построили первую станцию. Часть города обеспечивает чистой водой.

Гость|19.03.2020 09:20|

Дай бог,дай бог.

Имя: Гость
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