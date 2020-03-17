Сетевое издание|18+|Вторник|17 мар 2020|12:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  82.48  |  $  74.10

Общество | Студент IT-колледжа занял 2-е место на конкурсе профмастерства Quadrolife

17.03.2020|11:00
Печать

12-13 марта в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова прошел межрегиональный конкурс профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем Quadrolife».

В конкурсе приняли участие студенты колледжей Самары, Ульяновска, Стерлитамака и Пензы.

Регион представили обучающиеся Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Алексей Кондратьев и Евгений Ларин.

В течение двух дней конкурсанты выполняли четыре конкурсных задания: FPV-пилотирование (установка и настройка видеокамеры и видеопередатчика, тестовый полет, прохождение трассы в режиме FPV на точность и скорость, демонтаж видеокамеры и видеопередатчика, сборка коптера в стандартный вид), моделирование узла коптера, программирование автономного полета и эксплуатация полезной нагрузки (захват и перенос груза/доставка/перемещение объектов).

Жюри высоко оценило работу студента пензенского ИТ-колледжа Алексея Кондратьева. По итогам конкурса он занял почетное второе место.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте