17.03.2020 | 11:00

12-13 марта в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова прошел межрегиональный конкурс профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем Quadrolife».

В конкурсе приняли участие студенты колледжей Самары, Ульяновска, Стерлитамака и Пензы.

Регион представили обучающиеся Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Алексей Кондратьев и Евгений Ларин.

В течение двух дней конкурсанты выполняли четыре конкурсных задания: FPV-пилотирование (установка и настройка видеокамеры и видеопередатчика, тестовый полет, прохождение трассы в режиме FPV на точность и скорость, демонтаж видеокамеры и видеопередатчика, сборка коптера в стандартный вид), моделирование узла коптера, программирование автономного полета и эксплуатация полезной нагрузки (захват и перенос груза/доставка/перемещение объектов).

Жюри высоко оценило работу студента пензенского ИТ-колледжа Алексея Кондратьева. По итогам конкурса он занял почетное второе место.