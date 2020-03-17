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Общество | Стройка по соседству создала проблемы жителям ул. Комсомольской

17.03.2020|17:27
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Жители двухэтажки на Комсомольской, 31, не знают, сколько еще простоит этот памятник советской архитектуры. В нескольких метрах за забором возводят новую высотку. Когда рабочие вбивали сваи под фундамент, в доме по соседству рушились стены и потолки.

«Все в трещинах, обвалилось. Спасибо, я вовремя отошла, а то бы прямо на голову шарахнуло! И не стало бы бабушки», - отметила Таисия Сдобнова.

У Светланы Балякиной в квартире осыпаются несущие стены. Женщина боится больше не за себя, а за своего сына.

«Я даже не знаю, куда поставить детскую кровать, потому что по всему потолку - огромная трещина», - пояснила она.

Убежать куда-либо в случае обрушения у жителей дома не получится: забор стройки отрезал практически все цивилизованные пути отхода. Асфальтированные дорожки упираются в металлические ограждения. Люди вынуждены пробираться по земле.

«До магазина - пять минут, но туда не пройдешь, там все дороги разбиты, КамАЗы все разворачивают полностью. Грязь стоит по колено, мы идем в сапогах, в магазин приходим, говорят: откуда явились такие красивые?» - рассказала Ольга Акимова.

На днях двухэтажку отрезали еще и земляным рвом.

«У меня машина стояла под окнами дома. Я уезжаю с утра на работу, вечером приезжаю - выкопанная яма. Подкапывают деревья, деревья клонятся к дому. Как-то страшно это выглядит», - сообщил Алексей Листаров.

С парадной стороны - пустырь, снесенные и расселенные строения, кучи мусора, а также бродячие псы.

Жить в таких условиях людям, вероятнее всего, придется еще долго. Расселить обитателей двухэтажки планируют в 2029 году.

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