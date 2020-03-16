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Общество | Жительница Бессоновки дала знакомому почти 2 млн и не получила их обратно

16.03.2020|11:04
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Жительница Бессоновки в суде отстояла право на возвращение ей крупного долга.

В 2007 году женщина дала взаймы знакомому односельчанину 1 млн 700 тысяч рублей, о чем свидетельствует расписка. Срок возврата денег стороны обсудили устно: сумма предоставлялась на 10 лет.

Однако прошло уже 12 лет, а мужчина так и не погасил задолженность. Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с него всю сумму.

Изучив материалы дела, служители Фемиды встали на сторону истицы. Ответчик на заседание не явился и доказательств того, что вернул хоть какую-то часть, не представил.

В итоге с должника постановили взыскать 1 млн 700 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины, сообщили в Бессоновском районном суде.

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Гость|16.03.2020 11:18|

а у неё ещё есть, а то мне тоже так надо, скиньте телефончик

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