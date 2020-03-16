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Общество | Как купить квартиру в Пензе не выходя из дома

16.03.2020|18:05
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В Пензенской области объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Жителям рекомендовано не посещать места массового скопления людей. Один из крупнейших застройщиков региона предложил клиентам новую услугу. Желающих купить квартиры от группы компаний «Территория жизни» теперь консультируют виртуально.

«Сегодня у людей две главные темы обсуждения: к чему приведет падение цены на нефть и опасность коронавируса. С одной стороны, нам советуют лишний раз не выходить из дома, с другой стороны, экономическая ситуация в мире и стране подталкивает к принятию быстрых решений. Очевидно, что квартиры после падения цен на нефть и ослабления рубля подорожают. Чтобы как-то успокоить людей, мы приняли антикризисные и одновременно антивирусные меры: во-первых, заморозили цены на квартиры в ЖК «Арбековская застава» до 31 марта, а во-вторых, предоставили тем, кто следует рекомендациям минздрава, возможность проконсультироваться посредством видеозвонка», - рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Схема онлайн-консультации проста. Потенциальный новосел звонит в контакт-центр застройщика, указывает, в какой день и в какое время ему удобно принять звонок. В назначенный час менеджер ГК «Территории жизни» с помощью мессенджера или социальных сетей связывается с клиентом, выясняет его потребности и проводит экскурсию по шоурумам.

Таким образом, потенциальный новосел может получить представление о планировках smart-квартир и рассмотреть варианты отделки. Попутно клиент имеет возможность задавать менеджеру интересующие вопросы и незамедлительно получать на них ответы.

«Если клиент определился с выбором уже в ходе первичной консультации, то он может не выходя из дома забронировать одну из квартир в ЖК «Арбековская застава» на сайте. Бесплатная бронь фиксирует выбор и стоимость квартиры на 5 дней, платная - на 20. Для подписания договора будущему новоселу нужно будет приехать в офис продаж. Но вот ехать от нас в МФЦ не придется, ведь регистрацию мы можем провести прямо в офисе. В нем мы тоже усилили антивирусные меры по профилактике простудных заболеваний: стали чаще проветривать клиентский офис и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», - подчеркнул руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Желающие купить квартиру в ЖК «Арбековская застава» могут посетить виртуальный шоурум на сайте застройщика. Записаться на онлайн- и офлайн-консультацию можно по телефону отдела продаж + 7 (8412) 203-000.

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