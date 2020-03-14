14.03.2020 | 18:14

Планы пензенцев на предстоящие продолжительные майские праздники, а также летние отпуска рушатся. Из-за мировой пандемии коронавируса вводятся ограничения пассажирских авиаперевозок с 16 марта из России в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Пустыми выглядят и улицы Италии.

Коронавирус ударил по туристической отрасли, она переживает стресс. Представители турфирм следят за ситуацией. За последнюю неделю в одном из агентств расторгли семь договоров. Клиенты должны были отправиться в Испанию, Чехию и другие европейские страны.

«Даже не страх перед коронавирусом больше, а больше страх не выйти на работу, потерять две недели. Либо отпуск дополнительно брать, либо бюллетени будут людям выписывать, если у них какое-то заболевание найдется, - естественно, это всех останавливает», - сообщила директор туристического агентства Ольга Сидорина.

Пензенские турагентства заняли выжидательную позицию в части организации зарубежных туров. Не то что к лету - уже к концу марта ситуация может измениться коренным образом. Но даже при таких условиях фирмы находят способы отправить на отдых клиентов, предлагая юг России.

«Последние три дня мы продаем только российские курорты: Крым, Краснодарский край, Кавминводы. Потому что здесь на данный момент гарантировано, что все хорошо и отдых состоится», - пояснила Ольга Сидорина.

«Нет, не поедем. С детьми лучше на Черном море», - отметила горожанка.

«Не хотим из России уезжать пока, потому что чувствуем себя здесь безопасно. У каждого свои опасения и страхи», - рассказали пензячки.

Пока еще можно заказать путевку на российские курорты, выбор отелей есть. Чем ближе к лету, тем меньше шансов будет занять место под солнцем.

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