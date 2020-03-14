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Общество | Из-за коронавируса пензенцы стали выбирать для отдыха юг России

14.03.2020|18:14
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Планы пензенцев на предстоящие продолжительные майские праздники, а также летние отпуска рушатся. Из-за мировой пандемии коронавируса вводятся ограничения пассажирских авиаперевозок с 16 марта из России в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Пустыми выглядят и улицы Италии.

Коронавирус ударил по туристической отрасли, она переживает стресс. Представители турфирм следят за ситуацией. За последнюю неделю в одном из агентств расторгли семь договоров. Клиенты должны были отправиться в Испанию, Чехию и другие европейские страны.

«Даже не страх перед коронавирусом больше, а больше страх не выйти на работу, потерять две недели. Либо отпуск дополнительно брать, либо бюллетени будут людям выписывать, если у них какое-то заболевание найдется, - естественно, это всех останавливает», - сообщила директор туристического агентства Ольга Сидорина.

Пензенские турагентства заняли выжидательную позицию в части организации зарубежных туров. Не то что к лету - уже к концу марта ситуация может измениться коренным образом. Но даже при таких условиях фирмы находят способы отправить на отдых клиентов, предлагая юг России.

«Последние три дня мы продаем только российские курорты: Крым, Краснодарский край, Кавминводы. Потому что здесь на данный момент гарантировано, что все хорошо и отдых состоится», - пояснила Ольга Сидорина.

«Нет, не поедем. С детьми лучше на Черном море», - отметила горожанка.

«Не хотим из России уезжать пока, потому что чувствуем себя здесь безопасно. У каждого свои опасения и страхи», - рассказали пензячки.

Пока еще можно заказать путевку на российские курорты, выбор отелей есть. Чем ближе к лету, тем меньше шансов будет занять место под солнцем.

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Гость|14.03.2020 18:45|

Тут и по России то скоро не поедешь никуда. Раскрутили ... панадемию. Да и рубель приказывает.... долго жить.

Гость|14.03.2020 19:00|

а я на дачу

Гость|14.03.2020 19:04|

На юге России коронавируса не будет? Наивные буртасы!

Гость|14.03.2020 19:06|

Приезжайте ко мне в деревню . Эко тур отдых на природе организую .

Гость|14.03.2020 19:22|

У крымчан все строго к доллару . Помните об этом , когда везете им свои деньги.

Гость|14.03.2020 19:33|

Пусть подавятся

Гость|14.03.2020 19:36|

Ротавирус привычнее. На Чёрное море поедем.

Гость|14.03.2020 19:47|

Крымчане как правдышные, всё к доллару привязано. Уж постыдились бы , сервис свой ненавязчивый навязывать за зелёные.

Гость|14.03.2020 19:48|

Батон торчит, видать голодная дама наверно не замужем.

Гость|14.03.2020 19:50|

14.03.2020 19:48|

Батон торчит, видать голодная дама наверно не замужем.

Не батон, французский багет. За француза наверно замуж хочет выйти.

Гость|14.03.2020 19:51|

14.03.2020 19:50|

14.03.2020 19:48|

Батон торчит, видать голодная дама наверно не замужем.

Не батон, французский багет. За француза наверно замуж хочет выйти.

Обе о французах мечтают :)))

Гость|14.03.2020 19:55|

Работы нет, да и не хотят трудиться.Считай с царских времён живут туризмом.Что успели за сезон заработать то ихо, зиму плюют в потолок, туристов ждамши

Гость|14.03.2020 19:56|

14.03.2020 19:55|

Работы нет, да и не хотят трудиться.

Ну не всем, как Буртасам на заводах пахать.

Гость|14.03.2020 20:00|

Не под каким соусом на наш юг ! Дорого, неудобно, комфорта ноль!

Гость|14.03.2020 20:01|

Мужики, вы чо к женщинам пристали. Неужели не видно обе замужем, на чёрное море собрались с детьми летом. А вам бы всё булкой похрустеть французской.

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Имя: Гость
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