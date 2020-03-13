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Общество | 40 жителей Бессоновского района начали погружение в «Атмосферу здоровья»

13.03.2020|11:36
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В четверг, 12 марта, в Бессоновском районе стартовал оздоровительный проект «Атмосфера здоровья».

По итогам диспансеризации 2019 года была отобрана группа из 40 местных жителей, имеющих несколько факторов риска и желающих изменить жизнь к лучшему. Сельчане разных возрастов три месяца под присмотром профессионалов будут соблюдать основные принципы здорового образа жизни. Главным результатом должно стать улучшение состояния организма.

В день запуска проекта в Бессоновку приехали главные внештатные специалисты регионального минздрава, которые обучили участников правилам ведения ЗОЖ.

На площадке с главным диетологом прошли мастер-класс по приготовлению завтрака по нормам рациона для здоровья и последующая дегустация. Участникам акции выдали именные скидочные карты на покупку блюд, приготовленных на одной из точек общепита в рамках техники здорового питания.

Главный эндокринолог дала советы по питанию при сахарном диабете и ожирении, а главный кардиолог научил правильному контролю за цифрами артериального давления при физической нагрузке.

Три месяца участники проекта будут заниматься аква- и обычной аэробикой, скандинавской ходьбой, посещать тренажерный зал, правильно питаться. Каждые две недели им будут проводиться антропометрические измерения, забор крови, контроль артериального давления и анализ «Дневников здоровья».

«В июне пройдут контрольные замеры, оценка результатов и подведение итогов», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|13.03.2020 11:54|

Опять, якобы забота о народе

Гость|13.03.2020 11:55|

Так они все с Единой России судя по фото? Тогда им и так не плохо...

Гость|13.03.2020 12:04|

Ни фига се! К главному эндокринологу на приём попасть невозможно. Советы по питанию и совсем-совсем неглавный мог бы дать.

Имя: Гость
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