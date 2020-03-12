12.03.2020 | 14:53

В 2019 году на отлов, транспортировку, стерилизацию, кастрацию, эвтаназию животных, а также на утилизацию их трупов было потрачено 1 млн 91 тыс. рублей.

По нормативу стоимость отлова одной особи составляла 202 рубля. Также учитывались расходы на транспортировку (1 км - 6,34 руб.), средний пробег транспорта в месяц (2 100 км), содержание животного (54,5 руб. в сутки), кастрацию (1 040 руб.), стерилизацию (1 288 руб.).

Об этом на заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в четверг, 12 марта, рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Виталий Кузькин.

Отловом занимается МУП по очистке города. С начала года поступило 120 заявок, поймано более 50 собак. Их отвозят в пункт передержки, расположенный на Осенней улице, 5. После кастрации или стерилизации животное выпускают на место прежнего обитания, однако большинство из них подвергается эвтаназии. Эта мера, к примеру, обязательна для псов, выловленных в зоне действия карантина по бешенству.

Всего в прошлом году поймали 844 особи. Из них 283 были лишены возможности размножаться, а 561 усыплены и отправлены в село Телегино Колышлейского района, где проводится кремация.

Сведения об отловленных животных размещаются в интернете на сайте jbo-penza.ru. Если кто-то из пензенцев пожелает взять из пункта передержки питомца, ему нужно прийти с паспортом в будний день с 8:00 до 17:00. Данные нового хозяина будут занесены в карточку учета собаки. Однако в прошлом году официально зарегистрировано всего два случая, когда псов забирали в добрые руки.

Также докладчик отметил, что на сайте администрации Пензы есть форма заявки на отлов животного. Ее нужно заполнить и направить либо письменно, либо в электронном виде в управление ЖКХ.

«Любая информация, в том числе поступившая по телефону, анализируется. Эти данные учитываются при составлении заявок для МУПа по очистке города. Мы учитываем даже сообщения в соцсетях о скоплении собак», - рассказал Виталий Кузькин.

Один из депутатов с недоумением заявил, что от стерилизации или кастрации животное не становится менее опасным для людей.

«Я с вами согласен, но это уже вопрос к законодательству. Мы лишь исполняем закон», - ответил докладчик.

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