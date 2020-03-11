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Общество | В Пензе к 75-летию Победы установят арочные звезды с подсветкой

11.03.2020|18:21
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К 75-летию Победы Пенза кардинально преобразится. О праздничном оформлении города рассказал мэр Андрей Лузгин на заседании областного организационного комитета. Украсят и основные магистрали, и отдельные локации в каждом районе. Общий стиль создадут несколько основных элементов.

«Шрифтовая инсталляция «Победа 1941-1945», мы предлагаем поставить две такие конструкции - у памятника Победы и на площади Ленина», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Также используют несколько вариантов арочных звезд, украшенных подсветкой.

«Будем дополнительно использовать флагштоки и штандарты на всех наших световых опорах. У нас конструкция с флагами будет использована у монумента «Ангел мира», на площади Ленина и у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. И консоли на опорах - будет порядка 50 по городу», - пояснил Андрей Лузгин.

Украсят остановочные павильоны. Праздничные стикеры появятся и в маршрутных такси.

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Гость|11.03.2020 19:35|

Начинается психоз! Кто кого переплюнет!

Гость|11.03.2020 20:08|

Победобесие во всей красе! Зачем? Раздайте деньги участникам Великой отечественной войны! Только лизоблюду Керханаджеву ничего не давайте! Не заслужил.

Гость|11.03.2020 20:13|

75000 деревьев высадите

Имя: Гость
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