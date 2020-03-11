11.03.2020 | 18:21

К 75-летию Победы Пенза кардинально преобразится. О праздничном оформлении города рассказал мэр Андрей Лузгин на заседании областного организационного комитета. Украсят и основные магистрали, и отдельные локации в каждом районе. Общий стиль создадут несколько основных элементов.

«Шрифтовая инсталляция «Победа 1941-1945», мы предлагаем поставить две такие конструкции - у памятника Победы и на площади Ленина», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Также используют несколько вариантов арочных звезд, украшенных подсветкой.

«Будем дополнительно использовать флагштоки и штандарты на всех наших световых опорах. У нас конструкция с флагами будет использована у монумента «Ангел мира», на площади Ленина и у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. И консоли на опорах - будет порядка 50 по городу», - пояснил Андрей Лузгин.

Украсят остановочные павильоны. Праздничные стикеры появятся и в маршрутных такси.

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