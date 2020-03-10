10.03.2020 | 16:38

Почти полтораста миллионов рублей - такова сумма задолженности, которая была погашена в 2019 году благодаря вмешательству прокуратуры Пензенской области.

Сотрудники надзорного органа выявили в сфере оплаты труда около 3,5 тысячи нарушений. 173 должностных лица были привлечены к дисциплинарной, а 302 - к административной ответственности.

«По результатам прокурорских проверок в отношении восьми работодателей возбуждены уголовные дела. Прокуроры направили в суды около 2,7 тыс. заявлений. Всего благодаря принятым и мерам в 2019 году погашен зарплатный долг в размере около 144 млн руб., восстановлены права 6 130 работников», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

До 13 марта в областной прокуратуре действует горячая линия, на которую можно пожаловаться на нарушение трудовых прав и невыплату заработной платы. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 16:45) по телефонам 8(8412)32-90-56 и 8(8412)32-93-29.

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