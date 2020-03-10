10.03.2020 | 14:24

В Пензенской области любители пострелять пернатых волнуются: над Сурским краем вовсю летят вальдшнепы, вот-вот появятся гуси и утки, а до сезона охоты еще далеко. Люди с ружьями мечтают на законных основаниях приблизить его хотя бы на неделю.

Именно с этой просьбой один из охотников обратился к губернатору Ивану Белозерцеву в понедельник, 9 марта.

«Пишу вам от коллектива охотников Пензенской области. Я и мои товарищи просим Вас открыть охоту по прилету (по факту), а то когда открывают сезон, то гусь уже улетел, а утка на яйца села», - написал он.

«Добрый вечер. По стандарту откроем», - ответил губернатор

Переписка была опубликована в группе охотников в социальной сети «ВКонтакте» и вызвала массовый интерес. Инициативу подхватили другие любители дичи.

«Кидай ссылку, будем писать все», - пообещал один из них. «Хотя бы на неделю, может, сдвинут, тогда хоть хвосты застанем», - выразил надежду другой. Автор поделился адресом страницы губернатора в Instagam, и 10 марта к нему обратился еще один охотник.

«Иван Александрович, доброго дня!!! Обращаюсь к Вам от лица охотников Пензенской области. Весна в этом сезоне очень рано пришла, и массовый пролет охотничьих видов птицы уже начался. Хотелось бы уточнить, будет ли в перспективе открытие весенней охоты - 2020 смещено на неделю раньше предусмотренного срока, то есть на 4 апреля?» - написал он.

«Посмотрим», - на этот раз более дипломатично ответил глава региона.

Автор вопроса выложил диалог в соцсети. «Вы молодец, что написали Белозерцеву и не постеснялись опубликовать проблему охотников Пензенской области. Жму руку!!!», «Я тоже написал, но пока не ответил», «Из соцсетей не вырубишь, не выкинешь, звонки - это все пустое! Пока каждый не поленится написать свое мнение, не ждите результата!!!», «Вот если даже 20-30 человек напишет, вот только тогда, возможно, будет какой-то толк», - поддержали активистов их единомышленники.

В 2019 году сезон весенней охоты открылся 13 апреля и закрылся 22-го. В эти дни охотникам разрешалось стрелять дичь, как водоплавающую (гусей и селезней), так и боровую (вальдшнепов).

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