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Общество | Пензенские охотники просят губернатора приблизить сезон добычи гусей

10.03.2020|14:24
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В Пензенской области любители пострелять пернатых волнуются: над Сурским краем вовсю летят вальдшнепы, вот-вот появятся гуси и утки, а до сезона охоты еще далеко. Люди с ружьями мечтают на законных основаниях приблизить его хотя бы на неделю.

Именно с этой просьбой один из охотников обратился к губернатору Ивану Белозерцеву в понедельник, 9 марта.

«Пишу вам от коллектива охотников Пензенской области. Я и мои товарищи просим Вас открыть охоту по прилету (по факту), а то когда открывают сезон, то гусь уже улетел, а утка на яйца села», - написал он.

«Добрый вечер. По стандарту откроем», - ответил губернатор

Переписка была опубликована в группе охотников в социальной сети «ВКонтакте» и вызвала массовый интерес. Инициативу подхватили другие любители дичи.

«Кидай ссылку, будем писать все», - пообещал один из них. «Хотя бы на неделю, может, сдвинут, тогда хоть хвосты застанем», - выразил надежду другой. Автор поделился адресом страницы губернатора в Instagam, и 10 марта к нему обратился еще один охотник.

«Иван Александрович, доброго дня!!! Обращаюсь к Вам от лица охотников Пензенской области. Весна в этом сезоне очень рано пришла, и массовый пролет охотничьих видов птицы уже начался. Хотелось бы уточнить, будет ли в перспективе открытие весенней охоты - 2020 смещено на неделю раньше предусмотренного срока, то есть на 4 апреля?» - написал он.

«Посмотрим», - на этот раз более дипломатично ответил глава региона.

Автор вопроса выложил диалог в соцсети. «Вы молодец, что написали Белозерцеву и не постеснялись опубликовать проблему охотников Пензенской области. Жму руку!!!», «Я тоже написал, но пока не ответил», «Из соцсетей не вырубишь, не выкинешь, звонки - это все пустое! Пока каждый не поленится написать свое мнение, не ждите результата!!!», «Вот если даже 20-30 человек напишет, вот только тогда, возможно, будет какой-то толк», - поддержали активистов их единомышленники.

В 2019 году сезон весенней охоты открылся 13 апреля и закрылся 22-го. В эти дни охотникам разрешалось стрелять дичь, как водоплавающую (гусей и селезней), так и боровую (вальдшнепов).

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|10.03.2020 14:43|

Может губернатор поможет,если министерству наплевать?

Гость|10.03.2020 14:43|

ВЕСЕННЮЮ ОХОТУ НУЖНО ВООБЩЕ ЗАПРЕТИТЬ. Вообще. ДАЙТЕ ПЕРНАТЫМ РАЗМНОЖАТЬСЯ.

Почему молчат зоозащитники? Куда зелёные попрятались?

Гость|10.03.2020 14:47|

Поборы с каждого по 650 рублей когда утка с гусями улетят, а сколько охотников по 650? А потом удивляются откуда браконьерство! Обнаглело министерство наше охотничье!!!6003

Гость|10.03.2020 14:50|

это когда тебе и мне охота вот эта охота.

Гость|10.03.2020 14:52|

им нравится убивать птиц

Гость|10.03.2020 14:53|

Охоту запретить? Смешной вы человек по-любому с Охотуправление пишите. Потому что вас застыдили,а сроки все профукали с открытием охоты. Хотите перед губернатором остаться хорошими? Не получиться вас наконец-то припазорили

Гость|10.03.2020 14:58|

В преддверии осени, однозначно разрешит.

Гость|10.03.2020 14:59|

Потом удивляются откуда браконьерство? Какие высокие показатели по профилактике! Бессовестные!!!

Гость|10.03.2020 15:01|

ОСТОРОЖНЕЙ С ПРИЦЕЛАМИ? ОХОТА ОНА ТАКАЯ ОХОТА.

Гость|10.03.2020 15:03|

Москва не согласует! Губернатору нафиг не нужно! Успокойтесь! Министерству вообще наплевать, разговаривают с охотниками как с быдлом.

Гость|10.03.2020 15:08|

А рай на земле он приблизить может? Ну или хотя бы лето?

Имя: Гость
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