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Общество | Для пензенских студентов открылся форум «Твое право»

10.03.2020|18:04
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Пензенских студентов пытаются научить грамотно отстаивать свои права. Знаниям законных гарантий посвящен первый региональный образовательный правозащитный форум. В нем принимают участие все высшие и средние специальные учебные заведения области.

Открытие прошло в государственном университете архитектуры и строительства. Со сцены прозвучали главные посылы.

«Помимо прав, у нас у всех есть еще и обязанности, и наши права неотъемлемо с ними связаны. Какие мы создадим для себя обязанности, именно такие и будут у нас права. Желаю вам всем удачи, побольше инициативных идей, и все у вас получится», - сообщил и. о. ректора ПГУАС Сергей Болдырев.

Участники форума будут встречаться со специалистами разных сфер, где знают, что такое буква закона, - финансистами, прокурорами, следователями. У студентов вопросов много.

«Очень много мошенников в банковской сфере, а они выкладывают свои данные в соцсети и так далее, и представители банка будут рассказывать именно об этом. Они не знают многие виды социальных пособий, которые сейчас действуют на территории Пензенской области для молодежи, для малообеспеченных семей. Они даже не знают, где это взять», - отметила председатель студенческого профкома Юлия Кирюшина.

Зачастую современные студенты просто не приспособлены к жизни.

«Какая-то проблема, например, с госуслугами: нужно, чтобы студенты массово подали заявку, где-то зарегистрировались. Возникает трудность, что они просто не могут это сделать, не знают как. По финансовой грамотности многие студенты не знают, что подлежит налогообложению, что не подлежит. И этот форум как раз направлен на устранение этих пробелов, на заполнение их в голове у студентов», - пояснил заместитель председателя студенческого профкома Владислав Лобанов.

Образовательный молодежный форум «Твое право» будет работать в течение трех дней.

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Гость|10.03.2020 19:00|

penzainform.ru писал(a):

«Твое право» будет работать в течение трех дней.
А потом только обязанности?

Имя: Гость
Комментарий:

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