В Первомайском районе нашли нелегальный елочный базар

17.12.2025 | 15:14

В Первомайском районе Пензы состоялся рейд по елочным базарам. Сотрудники мэрии, правоохранительных органов и районной администрации прошли по улицам Тепличной, Кижеватова, Воронова и Калинина.

Первые елочные базары в городе начали работать 9 декабря, остальные открылись после 10-го числа. На них представлены хвойные деревья не только из Пензенской области, но и из других регионов России.

По итогам инспекции был сделан вывод, что практически все точки действуют по адресам из утвержденного списка, огорожены и освещены. На вывесках указаны организационно-правовая форма и юридический адрес продавца.

«В ходе рейда выявлена точка без правоустанавливающих документов - на улице Тепличной, 15. Составлен административный протокол», - сообщили в мэрии.

В администрации напомнили: только на легальных елочных базарах продавцы располагают сертификатами, подтверждающими качество и безопасность товара.

Ранее стало известно, что по 38 адресам елки должны продавать со скидкой 10% по социальной карте «Забота». Они перечислены здесь.