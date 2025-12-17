В Первомайском районе нашли нелегальный елочный базар

В Первомайском районе Пензы состоялся рейд по елочным базарам. Сотрудники мэрии, правоохранительных органов и районной администрации прошли по улицам Тепличной, Кижеватова, Воронова и Калинина.
Первые елочные базары в городе начали работать 9 декабря, остальные открылись после 10-го числа. На них представлены хвойные деревья не только из Пензенской области, но и из других регионов России.
По итогам инспекции был сделан вывод, что практически все точки действуют по адресам из утвержденного списка, огорожены и освещены. На вывесках указаны организационно-правовая форма и юридический адрес продавца.
«В ходе рейда выявлена точка без правоустанавливающих документов - на улице Тепличной, 15. Составлен административный протокол», - сообщили в мэрии.
В администрации напомнили: только на легальных елочных базарах продавцы располагают сертификатами, подтверждающими качество и безопасность товара.
Ранее стало известно, что по 38 адресам елки должны продавать со скидкой 10% по социальной карте «Забота». Они перечислены здесь.
