Общество

В Первомайском районе нашли нелегальный елочный базар

Печать
Telegram

В Первомайском районе Пензы состоялся рейд по елочным базарам. Сотрудники мэрии, правоохранительных органов и районной администрации прошли по улицам Тепличной, Кижеватова, Воронова и Калинина.

Первые елочные базары в городе начали работать 9 декабря, остальные открылись после 10-го числа. На них представлены хвойные деревья не только из Пензенской области, но и из других регионов России.

По итогам инспекции был сделан вывод, что практически все точки действуют по адресам из утвержденного списка, огорожены и освещены. На вывесках указаны организационно-правовая форма и юридический адрес продавца.

«В ходе рейда выявлена точка без правоустанавливающих документов - на улице Тепличной, 15. Составлен административный протокол», - сообщили в мэрии.

В администрации напомнили: только на легальных елочных базарах продавцы располагают сертификатами, подтверждающими качество и безопасность товара.

Ранее стало известно, что по 38 адресам елки должны продавать со скидкой 10% по социальной карте «Забота». Они перечислены здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото мэрии
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети