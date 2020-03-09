09.03.2020 | 13:05

В понедельник, 9 марта, жителей Пензенской области в СМС-рассылке предупредили об ухудшении погоды на территории региона 10-го числа.

«10 марта по области местами ожидаются порывы ветра 15-17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны!» - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили, что, по данным гидрометеоцентра, во вторник будет облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупредили пензенцев спасатели.

Порывистый южный ветер, достигающий 17 метров в секунду, прогнозировался и на 7 марта. Тогда администрация Пензы предупреждала, что погода может негативно повлиять на работу важных объектов жизнеобеспечения. В связи с этим в городе усиливали дежурство аварийно-восстановительных бригад.

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