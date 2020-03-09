Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|14:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Общество | Жителей Пензенской области предупредили о сильном ветре

09.03.2020|13:05
Печать

В понедельник, 9 марта, жителей Пензенской области в СМС-рассылке предупредили об ухудшении погоды на территории региона 10-го числа.

«10 марта по области местами ожидаются порывы ветра 15-17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны!» - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили, что, по данным гидрометеоцентра, во вторник будет облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупредили пензенцев спасатели.

Порывистый южный ветер, достигающий 17 метров в секунду, прогнозировался и на 7 марта. Тогда администрация Пензы предупреждала, что погода может негативно повлиять на работу важных объектов жизнеобеспечения. В связи с этим в городе усиливали дежурство аварийно-восстановительных бригад.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|09.03.2020 14:35|

Бордюр на остановку.И не опрокинет её.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте