06.03.2020 | 14:55

В субботу, 7 марта, в Пензе прогнозируется сильный порывистый южный ветер при облачной с прояснениями погоде. Его скорость составит 7-12 м/с, местами - порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днем - от 3 до 8 градусов тепла.

Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.

В пресс-службе мэрии отметили, что погода может негативно повлиять на важные объекты жизнеобеспечения. В связи с этим в городе усилят дежурство аварийно-восстановительных бригад.

В управлении по делам ГОЧС напомнили, что в аварийных и чрезвычайных ситуациях следует немедленно оповещать городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 05, 63-10-05, 63-10-00, 63-10-03.

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