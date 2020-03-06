Сетевое издание|18+|Суббота|7 мар 2020|03:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Общество | В Пензе 7 марта порывы ветра достигнут 17 метров в секунду

06.03.2020|14:55
Печать

В субботу, 7 марта, в Пензе прогнозируется сильный порывистый южный ветер при облачной с прояснениями погоде. Его скорость составит 7-12 м/с, местами - порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днем - от 3 до 8 градусов тепла.

Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.

В пресс-службе мэрии отметили, что погода может негативно повлиять на важные объекты жизнеобеспечения. В связи с этим в городе усилят дежурство аварийно-восстановительных бригад.

В управлении по делам ГОЧС напомнили, что в аварийных и чрезвычайных ситуациях следует немедленно оповещать городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 05, 63-10-05, 63-10-00, 63-10-03.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|06.03.2020 16:23|

Предупреждён-значит вооружон, спасибо.

Гость|06.03.2020 16:29|

вооружЁн через Ё

Гость|06.03.2020 16:55|

Гость писал(a):

Предупреждён-значит вооружон, спасибо.
Такого как ты ничто не спасёт

Гость|06.03.2020 17:09|

АХ ВЫ ВОЛКИ!!!!!!!!!!

Гость|06.03.2020 18:25|

Остановки снова полетят?

Гость|06.03.2020 18:51|

Караул! Что делать, куды бежать??

Гость|06.03.2020 19:12|

Прогноз погоды в большинстве случаев не сходится с реальной погодой

Гость|06.03.2020 19:16|

И чо 17 да хоть 20 чо это меняет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте