03.03.2020 | 11:54

В понедельник, 2 марта, вышло распоряжение губернатора Пензенской области «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов».

Согласно этому документу, весенний месячник пройдет с 16 марта по включительно 25 апреля и завершится субботником.

За это время в населенных пунктах должны пройти работы по уборке и благоустройству. Причем члены областного правительства и министры должны организовать контроль за ними, выезжая те муниципальные образования, которые находятся под их кураторством.

В городах и селах еженедельно будут проходить санитарные пятницы: коллективы станут приводить в порядок территорию своих предприятий и организаций. А местная власть должна обеспечить санитарную очистку лесопарковых зон, мест массового отдыха, кладбищ и воинских захоронений, а также организовать удаление сухостоя и высадку зеленых насаждений.

В Пензе уборка города начнется раньше старта месячника. На это 3 марта нацелил подчиненных мэр Андрей Лузгин на планерке в администрации города. Он поручил определить общественными места, которые необходимо привести в порядок, и составить план мероприятий.

«Главам районных администраций поручено провести разъяснительную работу с предпринимательским сообществом, организациями, предприятиями, торговыми центрами по уборке навалов грязного снега и очистке прилегающих территорий», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.