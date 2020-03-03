Сетевое издание|18+|Вторник|3 мар 2020|13:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  74.11  |  $  66.63

Общество | В Пензе уборка территорий начнется раньше, чем во всей области

03.03.2020|11:54
Печать

В понедельник, 2 марта, вышло распоряжение губернатора Пензенской области «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов».

Согласно этому документу, весенний месячник пройдет с 16 марта по включительно 25 апреля и завершится субботником.

За это время в населенных пунктах должны пройти работы по уборке и благоустройству. Причем члены областного правительства и министры должны организовать контроль за ними, выезжая те муниципальные образования, которые находятся под их кураторством.

В городах и селах еженедельно будут проходить санитарные пятницы: коллективы станут приводить в порядок территорию своих предприятий и организаций. А местная власть должна обеспечить санитарную очистку лесопарковых зон, мест массового отдыха, кладбищ и воинских захоронений, а также организовать удаление сухостоя и высадку зеленых насаждений.

В Пензе уборка города начнется раньше старта месячника. На это 3 марта нацелил подчиненных мэр Андрей Лузгин на планерке в администрации города. Он поручил определить общественными места, которые необходимо привести в порядок, и составить план мероприятий.

«Главам районных администраций поручено провести разъяснительную работу с предпринимательским сообществом, организациями, предприятиями, торговыми центрами по уборке навалов грязного снега и очистке прилегающих территорий», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|03.03.2020 12:23|

Вдоль Ж/Д очень много мусора в черте города!!! Отдельный субботник должен быть для работников Ж/Д!!!

Гость|03.03.2020 12:32|

Наша Раша

Гость|03.03.2020 12:34|

Мэрия выйдет на уборку то? Правильно за наши деньги еще и прогуляются

Гость|03.03.2020 12:49|

А в многоэтажных домах под окнами должны убирать мусор только жители первых этажей?

Вырубка кустарника и деревьев тоже их проблемы?

Гнать всех этих "управленцев" в шею!!!

Гость|03.03.2020 12:54|

5 лет живу на Южной. Вот честно - ни разу не видела ни одного дворника. Ни разу! У нас вообще город занимается этим? А то на "предпринимателей" все горазды перекладывать.

Гость|03.03.2020 13:08|

Уже не субботники, а месячники. Дворникам слабо начать деньги платить? Бедные бюджетники, сочувствую, крепитесь.

Гость|03.03.2020 13:14|

Имитация бурной деятельности. У нас куча документов, законов и распоряжений, в которых чётко указано , кто должен следить за порядком на территории. Просто нужно следить за этим исполнением. Всего делов то, а не изображать бурную деятельность и написанием ещё кучу не нужных распоряжений, вносячщих сумятицу в жизнь людей

Гость|03.03.2020 13:15|

Действительно, коммунистический субботник превратили в капиталистический месячник, потом в какой нибудь, квартальник, полугодник.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте