03.03.2020 | 15:38

По-честному, без преувеличений и прикрас студенты рассказали школьникам о своей будущей профессии на примере специально разработанных проектов.

Встреча прошла в рамках профориентационного марафона. Учащиеся социально-педагогического колледжа, без пяти минут специалисты по туризму, помогали девятиклассникам выбрать занятие по душе. Для старших это своего рода день открытых дверей на выезде.

«Изучают туроператорскую, турагентскую деятельность, углубленно изучают иностранный язык, который им нужен для делового общения. То есть это для гостиничного бизнеса», - рассказала заместитель директора социально-педагогического колледжа Ирина Буслаева.

«Это уникальная возможность показать школьникам на деле, какие профессии, компетенции, какие специальности они могут получить в Пензенской области», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Подобные встречи будут проходить на протяжении нескольких месяцев. Наравне с учащимися колледжей о своих профессиях ученикам расскажут и студенты вузов.

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