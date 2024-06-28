Горводоканал принял участие в ярмарке вакансий

28.06.2024 | 14:15

28 июня в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова более 80 предприятий региона представили пензенцам возможности трудоустройства, в том числе и компания «РКС-Пенза».

Ресурсоснабжающая организация неоднократно принимала участие в подобных мероприятиях и по итогам, как правило, обязательно находила кандидатов на замещение вакантных должностей.

На ярмарку Горводоканалом было заявлено 20 вакансий. Специалисты по персоналу предоставили полную информацию о вариантах для трудоустройства, работе в компании в целом, дополнительных льготах и перспективах профессионального роста.

Помимо непосредственно поиска кандидатов на трудоустройство, ярмарка вакансий дает возможность обмена опыта с коллегами в вопросах реализации кадровой политики и повышения привлекательности имиджа работодателя.

Те, кто пропустил ярмарку вакансий, но находится в поисках работы, могут найти информацию о предоставляемых вакансиях «РКС-Пенза» на сайте компании в разделе «Вакансии» либо по телефону службы персонала 8 (8412) 20-96-39.

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