Студенты ПГУ завершили практику на базе Горводоканала

22.06.2024 | 10:35

«РКС-Пенза» на протяжении нескольких лет достаточно продуктивно сотрудничает с Пензенским государственным университетом и кафедрой «Химия и методика обучения химии». Она единственная в регионе выпускает специалистов в области аналитической химии, которые востребованы в том числе и в Горводоканале.

Ежегодно студенты проходят преддипломную практику на базе Горводоканала. На этот раз в лабораториях предприятия занимались 9 студентов.

Как отмечают сами учащиеся, работа в современной лаборатории - очень ценный опыт и отличная возможность усовершенствовать навыки работы на новейшем и высокотехнологичном оборудовании.

«Осадочный слой, образующийся в результате биологической очистки сточных вод, представляет собой твердое вещество, насыщенное органическими и минеральными компонентами. В осадках сточных вод, особенно в свежих, присутствует много токсичных веществ, бактерий и паразитов. Чтобы избавиться от них, их оставляют лежать на полигоне какое-то время перед использованием. Однако при длительном хранении часть минеральных веществ, необходимых для удобрения почв, в осадках сточных вод утрачивается. Цель моей работы как раз заключается в том, чтобы разработать метод использования осадков сточных вод в качестве органических удобрений, а также обогатить их азотом и фосфором, используя побочные продукты утилизации аммиакатных электролитов», - рассказала студентка Пензенского государственного университета Алина Кувыркова.

Сотрудничество Горводоканала и университета является взаимовыгодным, ведь студенты постигают азы своей будущей профессии и получают драгоценный опыт работы на лабораторном оборудовании разного рода, а предприятие может использовать результаты научных исследований.

«За последние несколько лет студентами Пензенского государственного университета в ходе подготовки дипломных работ были разработаны методики определения содержания жиров в пробах сточных вод, химического потребления кислорода в воде, сульфат-ионов в пробах различных типах вод, а также осуществлен подбор условий для экстракционно-фотометрического определения ионов меди», - перечислил директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Он пожелал ребятам успешно защитить выпускные квалификационные работы и отметил, что регулярно кто-то из выпускников, проходивших практику на базе Горводоканала, становится сотрудником предприятия.

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