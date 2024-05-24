Горводоканал примет в свою команду новых сотрудников

24.05.2024 | 10:40

Горводоканал ищет новых сотрудников. В настоящее время на предприятии открыты вакансии по ряду направлений.

Там нужны:

- ведущий специалист кол-центра;

- ведущий юрисконсульт группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;

- специалист по охране труда;

- инженер-химик;

- химик-аналитик;

- инженер-сметчик;

- инженер-электрик;

- электромонтер;

- электрогазосварщик;

- водитель автомобиля (кат. В, С);

- машинист бульдозера;

- машинист экскаватора;

- слесарь АВР;

- мастер;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь КИПиА;

- инженер КИПиА.

«Мы предлагаем полный соцпакет, удобный график работы и достойную заработную плату. Ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по каждой специальности и узнать о других открытых вакансиях можно в подразделе «Вакансии» раздела «О компании». Обращаться по телефону 20-96-39», - сообщили на предприятии.

ООО «Горводоканал» специализируется на оказании широкого спектра услуг, связанного с водоснабжением и водоотведением, обеспечивая достойное качество жизни потребителям. Постоянная забота о повышении безопасности условий труда, предоставление достойного уровня заработной платы, социальная защита работников являются ценностями при реализации кадровой политики предприятия.

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