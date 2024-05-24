Горводоканал примет в свою команду новых сотрудников

Горводоканал ищет новых сотрудников. В настоящее время на предприятии открыты вакансии по ряду направлений.
Там нужны:
- ведущий специалист кол-центра;
- ведущий юрисконсульт группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц;
- специалист по охране труда;
- инженер-химик;
- химик-аналитик;
- инженер-сметчик;
- инженер-электрик;
- электромонтер;
- электрогазосварщик;
- водитель автомобиля (кат. В, С);
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- слесарь АВР;
- мастер;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь КИПиА;
- инженер КИПиА.
«Мы предлагаем полный соцпакет, удобный график работы и достойную заработную плату. Ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по каждой специальности и узнать о других открытых вакансиях можно в подразделе «Вакансии» раздела «О компании». Обращаться по телефону 20-96-39», - сообщили на предприятии.
ООО «Горводоканал» специализируется на оказании широкого спектра услуг, связанного с водоснабжением и водоотведением, обеспечивая достойное качество жизни потребителям. Постоянная забота о повышении безопасности условий труда, предоставление достойного уровня заработной платы, социальная защита работников являются ценностями при реализации кадровой политики предприятия.
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