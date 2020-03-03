03.03.2020 | 15:25

Настоящая весна пришла в квартиры жителей Каменки в буквальном смысле слова. Как только на улице потеплело, прямо с потолков закапало.

«Что боженька принесет сверху, то на и нас, там не поймешь что уже! Сколько можно латать? Латают и латают, а толку нет никакого. Вся грязь и ржавчина идут», - отметила жительница дома № 42а на ул. Баумана Нина Канайчева.

Сырость пришла далеко не в первый раз. Все дело в состоянии крыши, уверены жильцы.

«Где в плите слабое место, там она начинает протекать. Лет 10, наверное», - сообщил житель дома № 42а на ул. Баумана Николай Канайчев.

Каждый год люди ходят по различным инстанциям в поисках помощи. Им ее пообещали: будет капитальный ремонт кровли, но в 2032 году. Ждать этого срока никто не хочет, да и не может.

Марии Вершковой, например, приходится крайне тяжело.

«Я являюсь матерью троих детей, с ребенком-инвалидом, проживаю в таких вот условиях. Ребенок проживает у бабушки, так как тут находиться невозможно. Плесень, сильная аллергия у всех начинается, мы постоянно кашляем», - пожаловалась она.

Поэтому жители двухэтажки надеются на перенос сроков ремонта. В противном случае они рискуют потерять не только имущество, но и здоровье.

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