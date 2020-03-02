02.03.2020 | 17:57

С 2 марта началась постановка в электронную очередь за путевками в оздоровительные лагеря. В основном родители со своих компьютеров и телефонов пытались попасть в виртуальный список. Но некоторые отправились в районные администрации для того, чтобы им помогли. В Первомайской сотрудники городского спорткомитета оказывали техническую поддержку.

«Пришла за путевкой для внука Владислава. В прошлом году у меня не получилось дома зарегистрироваться, поэтому пришла сюда», - рассказала жительница г. Пензы Татьяна Злобина.

В 9:00 шесть с лишним тысяч зарегистрированных пользователей пытались зайти в личный кабинет на сайте leto58.ru.

Первые минуты были самые напряженные, сайт выдавал ошибку за ошибкой. Нервничали и родители, и чиновники. Позже процесс пошел.

А вот с мобильных устройств после десятка попыток так и не получалось встать в очередь. На помощь пришли специалисты за компьютерами.

В 2020-м будет выдано 5 000 путевок за частичную родительскую плату, она составит 4 436 рублей. Кстати, иногда планы на лето меняются - и пензенцы отказываются от поездок в лагеря.

«Путевки можно будет вернуть. Единственная просьба к родителям - не делать это за 1-2 дня до начала смены. Такое тоже бывает, ребенок может заболеть и так далее, и это тоже принимается. Но все-таки за два дня найти на путевку ребенка, чтобы заменить, проблематично», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Деньги за сданные путевки возвращают в полном объеме на расчетный счет, указанный в заявлении родителей.

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