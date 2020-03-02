02.03.2020 | 17:23

Гулянья проходили сразу на двух площадках строящегося микрорайона, где собралось более двух тысяч пензенцев. Организатором праздника выступила группа компаний «Территория жизни», которая активно занимается комплексным освоением микрорайона Арбеково.

Торжества начались в полдень и продлились несколько часов. Пока на одной площадке перетягивали канат, на другой играли в «надубасивание». И хоть название звучит по-детски, участвовали в забаве преимущественно взрослые. В основе «надубасивания» - игра «Камень, ножницы, бумага». Проигравший получает от победителя по лбу игрушечным молотком, но должен успеть защититься блинной сковородой.

Среди снискавших славу у представительниц прекрасного пола - конкурс «Своя ноша не тянет». Участвовали в нем пары: мужчина должен сделать максимальное количество приседаний, держа на руках свою спутницу. Результат победителя - 30 раз.

А вот лучшим в конкурсе по поднятию гири стал житель ЖК «Арбековская застава» Александр. 20-килограммовый снаряд он поднял над головой 80 раз.

По-видимому, на перетягивание каната, приседания и подъем гирь богатыри «Арбековской заставы» растратили все силы, потому что взобраться на столб за призами смог только один из них. Максим Колесников - будущий новосел жилого комплекса, недавно он приобрел в нем квартиру в ипотеку. Победитель получил в подарок живого петуха - символ огня и солнца, а также приз от спонсоров.

Со сцены гостей праздника развлекали творческие коллективы «Артель» и «Зазноба», а также певица Татьяна Стаильская. Почувствовать себя участником ансамбля народных инструментов удалось всем желающим, в том числе и тем, кто далек от музыки. Гости праздника могли сфотографироваться с балалайкой, аккордеоном, тарелкой блинов и сахарным леденцом.

Еще одним местом притяжения была небольшая выставка масленичных кукол. Их авторами стали жители «Арбековской заставы» - участники творческого конкурса. Голосование за лучшую работу было открытым. Каждый желающий смог отдать свой голос за понравившееся чучело. В результате победу одержала яркая, стильная и очень оригинальная кукла семьи Гатамовых.

«Мы с дочкой пока сидим дома, болеем, решили поучаствовать в конкурсе, о котором узнали в группе «Территория жизни» во «ВКонтакте». Куклу делали все вместе: лепили, приклеивали блестки. Спасибо за такой замечательный праздник», - поделилась впечатлениями Елена Гаматова.

Для многих пришедших на празднование в «Арбековскую заставу» Масленица стала поводом для знакомства, ведь большинство гостей - состоявшиеся или будущие новоселы. 2020-й для жилого комплекса - это год максимального заселения. Именно по этой причине группа компаний «Территория жизни» объявила его Годом добрых соседей.