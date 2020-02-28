28.02.2020 | 11:10

Прокуратура проверила аптеки, находящиеся в Пензенском районе, и выявила нарушение в одном из учреждений, расположенных в селе Засечном.

Лекарства в данной аптеке хранились не в холодильнике, а при комнатной температуре.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по факту грубого несоблюдения требований и условий предпринимательской деятельности, предусмотренных лицензией.

«Виновное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей. Руководителю организации прокурор района внес представление. Нарушения устранены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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