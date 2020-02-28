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Общество | В Засечном лекарства в аптеке хранились с нарушением температурного режима

28.02.2020|11:10
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Прокуратура проверила аптеки, находящиеся в Пензенском районе, и выявила нарушение в одном из учреждений, расположенных в селе Засечном.

Лекарства в данной аптеке хранились не в холодильнике, а при комнатной температуре.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по факту грубого несоблюдения требований и условий предпринимательской деятельности, предусмотренных лицензией.

«Виновное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей. Руководителю организации прокурор района внес представление. Нарушения устранены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|28.02.2020 12:54|

И что за аптека? Страна должна знать своих героев, чтобы их бояться и обходить стороной.

Гость|28.02.2020 12:59|

Гость писал(a):

И что за аптека? Страна должна знать своих героев, чтобы их бояться и обходить стороной.
что за село? то которое город или которое село?

Гость|28.02.2020 13:47|

Нифига се!

Имя: Гость
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