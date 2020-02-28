Прокуратура проверила аптеки, находящиеся в Пензенском районе, и выявила нарушение в одном из учреждений, расположенных в селе Засечном.
Лекарства в данной аптеке хранились не в холодильнике, а при комнатной температуре.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по факту грубого несоблюдения требований и условий предпринимательской деятельности, предусмотренных лицензией.
«Виновное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей. Руководителю организации прокурор района внес представление. Нарушения устранены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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И что за аптека? Страна должна знать своих героев, чтобы их бояться и обходить стороной.