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Общество | В Пензе застройщик нарушил порядок этапов возведения дома

28.02.2020|16:35
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Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила нарушения в процессе строительства дома, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».

Здание возводит ООО «Строй-Партнер». Дом расположен в Заводском районе, в квартале между улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского.

Выяснилось, что строительная компания не завершила подготовительные работы (полное ограждение стройплощадки, устройство временных дорог с площадками для складирования железобетонных плит, оборудование пожарного щита и пункта очистки колес, установка информационного баннера) и приступила к устройству фундаментной плиты, что относится к работе основного периода.

После вмешательства прокуратуры этапы строительства были упорядочены в соответствии с проектной документацией. Директор ООО «Строй-Партнер» оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|28.02.2020 17:02|

penzainform.ru писал(a):

ООО «Строй-Партнер»
Эта одноразовая конторка записана на С.А.Маслякова ,но реальные хозяева семейство Акчуриных. Кстати у них на Рахманинова погиб строитель и ни чего,тишина.

Гость|28.02.2020 17:07|

20 тыс с Акчуриных не убудет

Гость|28.02.2020 17:59|

Строительная компания СТК не перечислила деньги охранным организациям с декабря 2019 г.

Имя: Гость
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