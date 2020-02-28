28.02.2020 | 16:35

Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила нарушения в процессе строительства дома, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».

Здание возводит ООО «Строй-Партнер». Дом расположен в Заводском районе, в квартале между улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского.

Выяснилось, что строительная компания не завершила подготовительные работы (полное ограждение стройплощадки, устройство временных дорог с площадками для складирования железобетонных плит, оборудование пожарного щита и пункта очистки колес, установка информационного баннера) и приступила к устройству фундаментной плиты, что относится к работе основного периода.

После вмешательства прокуратуры этапы строительства были упорядочены в соответствии с проектной документацией. Директор ООО «Строй-Партнер» оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.