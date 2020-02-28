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Общество | Арбековская Застава приглашает пензенцев на «Широкую Масленицу»

28.02.2020|09:46
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Группа компаний «Территория жизни», занимающаяся комплексным освоением микрорайона Арбековская Застава, приглашает жителей и гостей Пензы в воскресенье, 1 марта, ярко и весело отметить Масленицу, проводить зиму и встретить весну.

С 12:00 гостей ждут на центральной площадке микрорайона возле дома № 19 на ул. 65-летия Победы. Праздничные гулянья обещают быть задорными, яркими, щедрыми и, конечно, вкусными - шашлык, блины и выпечка с горячим ароматным чаем гарантированы. Украшением праздника станет 4-метровая красавица Масленица в ярком солнечном наряде.

За хорошее настроение гостей будут отвечать ведущий Алексей Лапин, а также фолк-шоу группа «Зазноба», мужской вокальный ансамбль «Артель» и известная пензенская исполнительница, собирательница русского фольклора, солистка центра русской хоровой и вокальной культуры Татьяна Стаильская.

В программе праздника - традиционные масленичные игры и забавы. Проявить богатырскую силу и ловкость можно будет при покорении девятиметрового столба и в перетягивании каната, музыкальный слух - на конкурсе частушечников, а фантазию - на конкурсе масленичных кукол. Всех участников ждут приятные и полезные подарки от ГК «Территория жизни» и партнеров.

Гости смогут принять участие в мастер-классах по стринг-арту (создание композиций из гвоздей и ниток), по изготовлению кормушек для птиц и подносов. Кроме того, им предложат покататься на лошадях.

Кульминацией праздника станет традиционный обряд расставания с зимой. Сжигание чучела Масленицы состоится в 16:00.

«Приглашаем всех 1 марта в Арбековскую Заставу на наш праздник. Приходите непременно себя показать, на людей посмотреть, блинов поесть, весну зазывать, прощения просить! Встретим Широкую Масленицу в кругу добрых соседей!» - обратилась к горожанам PR-директор ГК «Территория жизни» Екатерина Миленькая.

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