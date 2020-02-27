27.02.2020 | 16:24

Лучшего экскурсовода школы определили в колыбели пензенской истории - государственном краеведческом музее. Сначала состоялось награждение самых успешных знатоков прошлого от администраций четырех районов города. Они и вступили в борьбу за звание победителя.

«Конкурс является традиционным, проводится один раз в два года. В этом году в конкурсе приняли участие 96 юных экскурсоводов из 37 школ города Пензы. Всего же у нас на базе школ функционируют 40 музеев», - сообщила главный специалист Управления образования г. Пензы Екатерина Васильева.

Полем битвы 14 лучших в Пензе стал зал боевой славы краеведческого музея. У каждого была своя тема.

Лучшим юным экскурсоводом Пензы стала Ирина Добрышкина из кадетской школы № 46.

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