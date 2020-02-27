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Общество | Иван Белозерцев отметил важность союза родителей и педагогов

27.02.2020|17:41
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Конкурс профессионального мастерства среди классных руководителей по аналогии с «Учителем года» организуют в Пензенской области. Такое поручение дал губернатор на форуме «Семья и школа. Ценность сотрудничества».

Глава региона при этом подчеркнул, что было бы справедливым установить хороший призовой фонд и, например, подарить победителю автомобиль. Кроме того, по словам Ивана Белозерцева, есть необходимость создания объединения или ассоциации классных руководителей, ведь именно от них зачастую зависит успешность ребенка.

«Важно, чтобы родители и педагоги были союзниками, единомышленниками в этом процессе, чтобы их подходы к воспитанию не противоречили друг другу. Нет плохих учителей - есть наши недоработки и родителей в воспитании детей», - отметил губернатор Пензенской области.

В рамках форума участники нескольких секций обсудили такие темы, как преодоление противоречий воспитания, проблемы формирования ученического коллектива, ребенок и социум, воспитание со смыслом.

«Для того чтобы грамотно выстроить модель взаимодействия семьи и школы в таких условиях, необходимо разобраться или обозначить ключевые причины, вызывающие данную ситуацию», - сообщила доктор педагогических наук Ольга Воскрекасенко.

В процессе дискуссий педагоги постарались определить наиболее действенные механизмы для решения современных задач воспитания молодежи, а также обозначили приоритетные направления деятельности классных руководителей.

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Гость|27.02.2020 18:48|

А он то что делал таи?Он же обычный писарь с военкомата,а не педагог.

Гость|27.02.2020 18:48|

Уважаемый губернатор! Как объяснить детям национальную идею нашей страны?

Сформулируйте пожалуйста.

Гость|27.02.2020 18:51|

А, на гармошке сыграл? Песню спел?

Гость|27.02.2020 18:55|

Горе и боль Пензы.

Гость|27.02.2020 19:21|

penzainform.ru писал(a):

Глава региона при этом подчеркнул, что было бы справедливым установить хороший призовой фонд и, например, подарить победителю автомобиль.
Пусть его сыновья создадут такой фонд. И он мог бы личных денежек отстегнуть.

Гость|27.02.2020 19:25|

Ах какие умные изречения от него услышали,до этого мы не знали. Наш путеводитель когда в Бараново уедешь?

Гость|27.02.2020 19:34|

penzainform.ru писал(a):

Нет плохих учителей - есть наши недоработки и родителей в воспитании детей», - отметил губернатор Пензенской области.
К сожалению есть плохие руководители, плохие учителя и плохие родители. Плохой руководитель Белозерцев утверждает, что нет плохих учителей.

Гость|27.02.2020 19:39|

Это по принципу: не бывает некрасивых женщин.

Гость|27.02.2020 19:39|

А еще ассоциацию учителей-фальсификаторов выборов необходимо создать.

Гость|27.02.2020 19:40|

penzainform.ru писал(a):

Глава региона при этом подчеркнул, что было бы справедливым установить хороший призовой фонд и, например, подарить победителю автомобиль.
Пусть свой подарит ,педагог честно на свою зарплату такой не купит,а сам проявит патриотизм и будет ездить на Ладе ,и общественном транспорте.:):):)

Гость|27.02.2020 19:46|

Гость писал(a):

А еще ассоциацию учителей-фальсификаторов выборов необходимо создать.
Общество православных учителей по принципу общества православных врачей.

Гость|27.02.2020 19:46|

Губернатор! Озвучьте НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ страны.

Учителя не знают и Вашими словами донесут детям.

Гость|27.02.2020 20:27|

Я там была,прогнали по 2-3 учителя из каждой школы в приказном порядке,никакие площадки и мастер - классы я не увидела, вместо этого трёп Белозерцева и Лизина,которые говорили по 60-70 минут суммарно,на выступление москвича- новатора вообще времени почти не осталось. Смысл в том,что все им должны и всем мы ЕдРу обязаны. Согнали всех для массовки, Белозер вообще нес чушь!

Гость|27.02.2020 20:45|

Кому и что хочет донести губернатор,его бред любого разлива никто не слушает. Кто его учил врать? Кто знает?

Гость|27.02.2020 20:57|

А вы хотите что бы вам это донесли солдаты НАТО? Не все ли равно кто Губернатор , пусть будет этот.

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Имя: Гость
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