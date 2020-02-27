27.02.2020 | 17:41

Конкурс профессионального мастерства среди классных руководителей по аналогии с «Учителем года» организуют в Пензенской области. Такое поручение дал губернатор на форуме «Семья и школа. Ценность сотрудничества».

Глава региона при этом подчеркнул, что было бы справедливым установить хороший призовой фонд и, например, подарить победителю автомобиль. Кроме того, по словам Ивана Белозерцева, есть необходимость создания объединения или ассоциации классных руководителей, ведь именно от них зачастую зависит успешность ребенка.

«Важно, чтобы родители и педагоги были союзниками, единомышленниками в этом процессе, чтобы их подходы к воспитанию не противоречили друг другу. Нет плохих учителей - есть наши недоработки и родителей в воспитании детей», - отметил губернатор Пензенской области.

В рамках форума участники нескольких секций обсудили такие темы, как преодоление противоречий воспитания, проблемы формирования ученического коллектива, ребенок и социум, воспитание со смыслом.

«Для того чтобы грамотно выстроить модель взаимодействия семьи и школы в таких условиях, необходимо разобраться или обозначить ключевые причины, вызывающие данную ситуацию», - сообщила доктор педагогических наук Ольга Воскрекасенко.

В процессе дискуссий педагоги постарались определить наиболее действенные механизмы для решения современных задач воспитания молодежи, а также обозначили приоритетные направления деятельности классных руководителей.

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