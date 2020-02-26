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Общество | За гибель в огне кур и коз в селе Старое Демкино ответит местная власть

26.02.2020|15:12
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Прокуратура Шемышейского района после публикаций в СМИ и обращений граждан провела проверку деятельности Стародемкинского сельсовета.

14 января из-за проблем с водой хозяева дома на Нагорной улице лишились домашней птицы и скотины. Они погибли при пожаре.

Запись с места ЧП появилась в соцсети «ВКонтакте». На ней запечатлены полыхающее строение и мужчина, который наполняет ведро. Из шланга еле течет. По словам автора ролика, вода появилась лишь через час после того, как местные жители сообщили председателю сельсовета о возгорании.

Как позже уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил надворную постройку общей площадью 27 квадратных метров. Погибло 5 коз, 30 гусей и 10 кур.

Прокурорская проверка установила, что жители Старого Демкина ежедневно сталкиваются с перебоями в холодном водоснабжении. Ресурс исчезает на четыре и более часа, что нарушает законодательство об обеспечении коммунальными услугами.

Кроме того, организация, состояние сил и средств муниципальной пожарной команды, обеспечение пожарной безопасности в Старом Демкине оставляют желать лучшего. Ряд гидрантов занесены снегом, до них трудно добраться, путь к ним не обозначен указателями, а единственный сотрудник команды живет за пределами села.

«Это при отсутствии круглосуточного дежурства допускает возможность прибытия пожарной команды к месту с нарушением установленного срока реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она добавила, что по выявленным нарушениям главе администрации сельсовета было вынесено представление, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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Источник — фото Виктора Ермакова vk.com/penza_live
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Гость|26.02.2020 15:39|

Выдохним и скажем, Единая Россия!

Гость|26.02.2020 15:44|

так по всей россии ещё при алкаше ельцине всё порушили так и живёт село в разрухе

Гость|26.02.2020 15:46|

Кхм... таки журналисты пензаинформа не знают разницы между властью и местным самоуправлением?

Гость|26.02.2020 16:06|

Сёла д о р а з у ш а ю т с я ...

Гость|26.02.2020 16:12|

penzainform.ru писал(a):

ГУ МЧС, огонь уничтожил надворную постройку общей площадью 27 квадратных
Впаять штраф хозяину за несоблюдение противопожарных мер. У сельсовета и так денег нет, еще и воду с утра до вечера, а кому? Выкопайте колодец, а не ваньку валять. Обленились в конец.

Гость|26.02.2020 16:44|

penzainform.ru писал(a):

На ней запечатлены полыхающее строение и мужчина, который наполняет ведро. Из шланга еле течет. По словам автора ролика, вода появилась лишь через час
Никогда из водопровода не тушили. Всегда должны быть емкости (те же дождевые бочки), прудик пожарный, бак для полива огорода.

Гость|26.02.2020 18:00|

Обычное дело. Подъехала пожарная машина, за 5 минут вылила всю воду из цистерны, встала на пожарный гидрант заправиться, а там шиш! А к речке сейчас фиг подъедешь, снег по пояс. И так почти в любом селе.

Гость|26.02.2020 18:03|

Гость писал(a):

Обычное дело. Подъехала пожарная машина, за 5 минут вылила всю воду из цистерны, встала на пожарный гидрант
Гидрант то где в селе? Только у водонапорки, если есть. Так туда и ехать надо.

Гость писал(a):

А к речке сейчас фиг подъедешь, снег по пояс. И так почти в любом селе.
Пожарные съезды в установленных местах в любое время года поддерживаются в исправности, чистятся.

Гость|26.02.2020 18:31|

Гость писал(a):

А к речке сейчас фиг подъедешь, снег по пояс. И так почти в любом селе.
да УРАЛу или ЗИЛу нынешние снега по фиг рвут их тем более с оборудованием есть вес на задние мосты он ваш они ваш снег в хрен не чуят так что сказки не рассказывай

Имя: Гость
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