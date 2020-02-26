26.02.2020 | 15:12

Прокуратура Шемышейского района после публикаций в СМИ и обращений граждан провела проверку деятельности Стародемкинского сельсовета.

14 января из-за проблем с водой хозяева дома на Нагорной улице лишились домашней птицы и скотины. Они погибли при пожаре.

Запись с места ЧП появилась в соцсети «ВКонтакте». На ней запечатлены полыхающее строение и мужчина, который наполняет ведро. Из шланга еле течет. По словам автора ролика, вода появилась лишь через час после того, как местные жители сообщили председателю сельсовета о возгорании.

Как позже уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил надворную постройку общей площадью 27 квадратных метров. Погибло 5 коз, 30 гусей и 10 кур.

Прокурорская проверка установила, что жители Старого Демкина ежедневно сталкиваются с перебоями в холодном водоснабжении. Ресурс исчезает на четыре и более часа, что нарушает законодательство об обеспечении коммунальными услугами.

Кроме того, организация, состояние сил и средств муниципальной пожарной команды, обеспечение пожарной безопасности в Старом Демкине оставляют желать лучшего. Ряд гидрантов занесены снегом, до них трудно добраться, путь к ним не обозначен указателями, а единственный сотрудник команды живет за пределами села.

«Это при отсутствии круглосуточного дежурства допускает возможность прибытия пожарной команды к месту с нарушением установленного срока реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она добавила, что по выявленным нарушениям главе администрации сельсовета было вынесено представление, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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