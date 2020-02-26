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Общество | В Пензе провели обследование улично-дорожной сети

26.02.2020|18:47
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Ямы и канавы пытаются подлатать, но толку мало. От взгляда опытного водителя такие факты не ускользают.

«Замечаем. В воду кладут битый кирпич, иногда асфальт», - отметил Алексей Сычев.

Долго недостатки искать не надо: вся Пенза ими блистает. Сотрудники Госавтоинспекции и представители Общероссийского народного фронта провели обследование улично-дорожной сети.

«Проверили участки дорог на улицах Чаадаева, Луначарского, проспекте Строителей. Практически на всех проверенных дорогах выявлены нарушения», - сообщил представитель ОНФ Вадим Матюшин.

«Дефекты на проезжей части в виде выбоин, предельный размер которых превышает допустимые значения, предусмотренные требованиями ГОСТ», - пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензы Павел Рудняев.

По данным фактам возбуждено административное дело в отношении ответственного лица о ненадлежащем содержании проезжей части.

С начала 2020 года сотрудниками ГИБДД выдано 27 предписаний об устранении недостатков, обнаруженных на улицах и дорогах.

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Гость|26.02.2020 19:49|

Ямы на дороге глубокие что машины разбиваем и можем покалечить других.

Вот что нужно обсуждать,а не колеи во дворах

Гость|26.02.2020 20:21|

Вы проверяйте там,где жулики типа ремонтируют,они на этом воруют огромные деньги из бюджета.Сегодня отчитались,что такую то улицу отремонтировали,на следующий день приезжайте,поседеете.Вот они украли деньги,типа отремонтировали улицу Чапаева.Там не было никакого ремонта.Щебёнки на дорогу накидали и всё.Это не ремонт,а умышленное засорение дорожного полотна,которое провоцирует ДТП.

Гость|26.02.2020 21:03|

Дороги - золотое дно

Имя: Гость
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