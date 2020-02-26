Ямы и канавы пытаются подлатать, но толку мало. От взгляда опытного водителя такие факты не ускользают.
«Замечаем. В воду кладут битый кирпич, иногда асфальт», - отметил Алексей Сычев.
Долго недостатки искать не надо: вся Пенза ими блистает. Сотрудники Госавтоинспекции и представители Общероссийского народного фронта провели обследование улично-дорожной сети.
«Проверили участки дорог на улицах Чаадаева, Луначарского, проспекте Строителей. Практически на всех проверенных дорогах выявлены нарушения», - сообщил представитель ОНФ Вадим Матюшин.
«Дефекты на проезжей части в виде выбоин, предельный размер которых превышает допустимые значения, предусмотренные требованиями ГОСТ», - пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензы Павел Рудняев.
По данным фактам возбуждено административное дело в отношении ответственного лица о ненадлежащем содержании проезжей части.
С начала 2020 года сотрудниками ГИБДД выдано 27 предписаний об устранении недостатков, обнаруженных на улицах и дорогах.
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Ямы на дороге глубокие что машины разбиваем и можем покалечить других.
Вот что нужно обсуждать,а не колеи во дворах