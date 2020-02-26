26.02.2020 | 18:47

Ямы и канавы пытаются подлатать, но толку мало. От взгляда опытного водителя такие факты не ускользают.

«Замечаем. В воду кладут битый кирпич, иногда асфальт», - отметил Алексей Сычев.

Долго недостатки искать не надо: вся Пенза ими блистает. Сотрудники Госавтоинспекции и представители Общероссийского народного фронта провели обследование улично-дорожной сети.

«Проверили участки дорог на улицах Чаадаева, Луначарского, проспекте Строителей. Практически на всех проверенных дорогах выявлены нарушения», - сообщил представитель ОНФ Вадим Матюшин.

«Дефекты на проезжей части в виде выбоин, предельный размер которых превышает допустимые значения, предусмотренные требованиями ГОСТ», - пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензы Павел Рудняев.

По данным фактам возбуждено административное дело в отношении ответственного лица о ненадлежащем содержании проезжей части.

С начала 2020 года сотрудниками ГИБДД выдано 27 предписаний об устранении недостатков, обнаруженных на улицах и дорогах.

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