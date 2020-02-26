26.02.2020 | 17:05

В Пензенской области до конца года жилье получат более 30 врачей, которые пришли работать в межрайонные больницы до 1 января 2018-го.

Квартиры для специалистов приобретут за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области».

Кроме того, медики региона могут получить единовременные денежные выплаты. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, по данным на 1 октября 2019 года средства получили 14 специалистов: 2 врача и 12 человек среднего медицинского персонала.

Субсидии на сумму, превысившую 3 миллиона рублей, получили три работника сельских медучреждений: травматолог-ортопед в Башмакове, медсестра по физиотерапии в Шемышейке и фельдшер-лаборант в Вадинске.

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