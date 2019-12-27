27.12.2019 | 18:15

Пензастат рассчитал, что стоимость классического оливье (на четыре порции) составит 241 рубль. Для него нужны 300 граммов вареной колбасы, 5 яиц, 2-3 картофелины, 1 средняя луковица, 100 граммов моркови, 7 небольших маринованных огурчиков, 1 банка зеленого горошка и майонез.

Журналисты 11 канала попробовали соответственно этим данным набрать корзину. Сначала оказались у полок с овощами. Порадовались, что все местного производства и цена небольшая. Затем отправились в мясной отдел за основным ингредиентом легендарного блюда. Был соблазн взять кусок побольше, но придерживались стандарта.

«Может, и маловато, да. Может, и побольше надо», - отметила пензячка.

У полки с яйцами съемочная группа пришла в замешательство. Кассет на 5 штук - а столько нужно по рецепту - не было. Продавались по 4, но они особенные, с селеном, поэтому 8 яиц в 2 упаковках будут дороже, чем если взять одну, рассчитанную на 10. В итоге взяли ее.

С майонезом тоже не все так просто. Согласно расчетам, достаточно 150 граммов, но самая маленькая упаковка - на 175.

Подошли к месту, где продается зеленый горошек. Там были банки весом 316 граммов и 400. Взяли ту, которая побольше и подешевле.

Остался последний штрих - маринованные огурчики.

Пензенец поделился своим списком продуктов.

«Яйца, морковь, майонез, курица, зеленый горошек, соленые огурцы, колбаса докторская», - рассказал житель Пензы Владимир Сидоров.

Съемочная группа взяла понравившийся товар и пошла на кассу, чтобы узнать, во сколько обойдется оливье. Сумма покупки оказалась 403 рубля, зато салата хватит на всех.