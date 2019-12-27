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Общество | 11 канал порадует зрителей интересной праздничной программой

27.12.2019|17:19
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Встречать Новый год с 11-м будет весело и интересно. Любимый канал приготовил много ярких передач, хороших фильмов и концертов.

«При составлении сетки на праздничные дни мы постарались сделать акцент на контент собственного производства, ведь именно он выгодно отличает нас от десятков других телеканалов», - сообщил главный редактор телерадиокомпании «Наш дом» Владимир Белов.

Начнется праздничная программа 31 декабря в 20:05 телефестивалем «Моя мелодия». Уже который год Алла Тархова собирает на сцене не только известных артистов, но и самобытных талантливых пензенцев.

Продолжится вечер в 22:20 новогодним «Столом заказов на «Радио 101.8».

«Уникальность эфира в том, что у пензенцев появится возможность в прямом эфире поздравить друзей и близких с Новым годом. Кто-то сможет дозвониться в студию, кто-то - надиктовать свое поздравление на автоответчик, а другие отправят СМС-сообщения, и они обязательно появятся в телечате», - рассказал Владимир Белов.

Этот выпуск будет необычным во всем. Для него создавали специальную студию, работать в ней станут четыре диджея, а в гости к ним придут ведущие 11 канала. Будет много шуток, розыгрышей и веселой музыки.

«Стол заказов» прервется на поздравления губернатора и президента, а потом горожан ждет продолжение.

Все это можно будет и наблюдать в интернете, и слушать в радиоэфире.

Праздничную ночь продолжит трансляция полной версии фестиваля Europa Plus LIVE - там можно будет увидеть самых популярных российских и зарубежных исполнителей.

Не менее яркими будут и другие праздничные теледни. Зрителей ждут концерты местных коллективов, эффектные шоу и традиционные «Новогодние огоньки на 11-м канале» разных лет, где журналисты и авторы программ становятся артистами, а компанию им составляют известные люди Пензы.

В новогодней сетке 11 канала будет много интересного. Следите за телепрограммой.

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Гость|27.12.2019 19:03|

Куда уж интереснее.

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