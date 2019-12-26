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Общество | Стала известна стоимость новогоднего салата оливье для пензенцев

26.12.2019|10:30
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По традиции в преддверии Нового года специалисты Пензастата подсчитали стоимость салата оливье и сравнили ее с ценами в других регионах Приволжского федерального округа.

Статистики взяли классический рецепт из кулинарной книги в расчете на 4 порции: 300 граммов вареной колбасы, 5 яиц, 2-3 картофелины средней величины, 100-граммовую луковицу, 100 граммов моркови, 7 штук маринованных огурчиков (корнишонов), 350-граммовая банка зеленого горошка и 150 граммов майонеза.

Получилось, что новогодний салат оливье на четыре персоны обойдется жителям Пензенской области в 241 рубль. В Саратовской и Ульяновской областях цена составила соответственно 230 и 237 рублей.

«В то же время Росстат рассчитал, что семье из четырех взрослых и одного ребенка праздничное меню в среднем по стране обойдется в 6 430,78 рубля. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.12.2019 10:46|

Спасибо партии родной,за наше безбедную старость!

Гость|26.12.2019 10:59|

penzainform.ru писал(a):

семье из четырех взрослых и одного ребенка
какие интересные семьи, однако

Гость|26.12.2019 11:02|

Вот такие затейники...

Гость|26.12.2019 11:03|

Ёлочки больно дорогие прям цены кусаются. Дорогой новый год.

Гость|26.12.2019 11:05|

Это не новый год дорогой, это ты дешёвый

Гость|26.12.2019 11:09|

Зачем нам это бесполезная информация?

Гость|26.12.2019 11:16|

Гость писал(a):

Зачем нам это бесполезная информация?
Чтоб поскорее освободили пенсионный фонд от балласта. Всё по Воланду. Нажрался, напился - и в чемодановку.

Гость|26.12.2019 11:16|

Гость писал(a):

Зачем нам это бесполезная информация?
Это же ЖВАЧКА

Гость|26.12.2019 11:18|

Гость писал(a):

Это не новый год дорогой, это ты дешёвый
Так партия старается и у неё получается- повышают налоги, тарифы ЖКХ, отняли пенсии и социальные пособия урезали

Гость|26.12.2019 11:19|

Выплаты пенсии для родившихся в первой декаде задержат до 9 числа. Банки после праздника операции по картам ограничивают.

Гость|26.12.2019 11:21|

Гость писал(a):

семье из четырех взрослых и одного ребенка

какие интересные семьи, однако

Маманя с папкой и рибеначком пришли пожрать к родителям на их пенсию, повсеместная ситуация. Они еще и дитешку им скинут на каникулы, на бесплатный присмотр, прокорм, игрушки за их счет. Типа баба с дедом сильно щасливы сами при виде прожорливого киндера.

Гость|26.12.2019 11:35|

Кулинары хреновы.

Гость|26.12.2019 11:38|

Мордва в оливье лицом падает. Им подешевле надо.

Гость|26.12.2019 11:47|

Гость писал(a):

Это не новый год дорогой, это ты дешёвый
Что Успешный здесь делает? Ждёт когда рак сожрёт? Второе место по онкологии.

Гость|26.12.2019 11:49|

Семья из четырёх взрослых,эт на свингеров чтоль считали ?

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Имя: Гость
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