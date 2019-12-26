26.12.2019 | 10:30

По традиции в преддверии Нового года специалисты Пензастата подсчитали стоимость салата оливье и сравнили ее с ценами в других регионах Приволжского федерального округа.

Статистики взяли классический рецепт из кулинарной книги в расчете на 4 порции: 300 граммов вареной колбасы, 5 яиц, 2-3 картофелины средней величины, 100-граммовую луковицу, 100 граммов моркови, 7 штук маринованных огурчиков (корнишонов), 350-граммовая банка зеленого горошка и 150 граммов майонеза.

Получилось, что новогодний салат оливье на четыре персоны обойдется жителям Пензенской области в 241 рубль. В Саратовской и Ульяновской областях цена составила соответственно 230 и 237 рублей.

«В то же время Росстат рассчитал, что семье из четырех взрослых и одного ребенка праздничное меню в среднем по стране обойдется в 6 430,78 рубля. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.