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Общество | Пензенцы готовят подарки близким людям на Новый год

26.12.2019|16:02
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В последних числах декабря россияне тратят, пожалуй, больше всего денег, а продавцы тем временем подсчитывают прибыль. Один из основных пунктов статьи расходов - презенты для родных и близких. Может быть, поэтому Международный день подарков отмечается именно 26-го числа. Однако некоторые пензенцы не торопятся штурмовать прилавки магазинов.

«Только подружке приготовила», - рассказала горожанка.

Проведенные недавно исследования показали, что особой популярностью в этом году пользуются блокноты, кошельки и шарфы - они встречаются в каждом третьем заказе. Кто-то обнаружит под елкой фитнес-браслеты или постельное белье. В топ подарков также входят ювелирные изделия.

«Колечко обручальное! Замуж хочу!» - отметила женщина.

«Я рада и магнитику за 20 рублей», - поделилась прохожая.

«Тысяч десять потратить, считаю, это не много. Но больше - у меня нет возможности: я все-таки пенсионер», - пояснил мужчина.

По последним данным, россияне расходуют на новогодние презенты в среднем пять тысяч рублей. Другие, более экономные люди пользуются известным изречением, согласно которому лучший подарок - это тот, что сделан своими руками. Как говорится, дешево и сердито.

«Я шью сама и всем нашила крыс», - сообщила пензячка.

Каждый десятый россиянин вообще не планирует тратить свои кровные на новогодние подарки. В числе основных причин указываются банальная жадность и бедность - во втором случае некоторым не хватает денег даже на праздничный стол. А кто-то до сих пор верит в существование Деда Мороза, в обязанности которого входит доставка подарков.

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