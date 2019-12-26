26.12.2019 | 14:14

На сайте администрации Кузнецка опубликован график работы медицинских учреждений города в выходные и праздничные дни.

29 декабря и в период с 1 по 8 января в поликлиниках Кузнецка будет оказываться неотложная помощь. Плановый прием специалисты начнут с 9 января.

28 декабря поликлиники будут работать по субботнему расписанию, 30-го - в обычном режиме, а 31-го рабочий день будет укорочен на 1 час.

29 декабря с 8:00 до 14:00 будет работать поликлиника № 1. В ней станет принимать дежурный врач, будет работать кабинет неотложной помощи, будет производиться выписка лекарств, листков нетрудоспособности, свидетельств о смерти.

1 и 7 января дежурными будут поликлиники № 2 и 4, а 2-го и 5-го числа - поликлиники № 1 и 4.

3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 будут открыты поликлиники № 1, 2, 3, 4.

В праздничные дни с 8:00 до 14:00 неотложную помощь окажут следующие специалисты:

- неврологи - 3 января в поликлинике № 2, 6-го - в поликлинике № 1;

- хирурги - 3, 4, 6, 8 января в поликлинике № 2;

- травматологи - 3 и 6 января в поликлинике № 2.

Кузнецкая межрайонная детская больница 28 декабря работает с 8:00 до 18:00.

В детской поликлинике 31 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 14:00 будет проходить прием дежурных педиатров, работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарств, листков нетрудоспособности и т. д.

Неотложная помощь на дому будет оказываться по вызовам, переданным из контакт-центра или принятым регистратурой с 8:00 до 13:00.

В приемном отделении больницы 29 декабря, 1, 5 и 7 января будет круглосуточно оказываться неотложная помощь.

В женской консультации 31 декабря, 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 прием будут вести дежурные акушеры-гинекологи.