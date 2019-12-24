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Общество | Ветеранский актив Пензенского района подвел итоги года

24.12.2019|16:09
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Ветеранский актив Пензенского района подвел итоги за год, и они внушительны. Эти люди никогда не сидели сложа руки - ни в молодости, ни на заслуженном отдыхе.

Представителей каждого отделения просили соблюдать регламент - говорить не более двух-трех минут. Но пожилые люди никак не могли остановиться, горя желанием поделиться достижениями.

«Наш актив работает и по патриотическому воспитанию: встречи с молодежью, проведение мероприятий в школах, дни мужества, уроки мужества. Наши ветераны душой молоды, они активно участвуют в художественной самодеятельности, во всех мероприятиях, которые проводятся на территории района. У нас более 43 любительских объединений», - рассказала председатель совета ветеранов Пензенского района Наталья Кусакина.

«Много активных людей, большое количество очень уважаемых людей, отдавших свою жизнь, свои лучшие, молодые годы социально-экономическому развитию Пензенского района», - отметил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Член совета ветеранов при правительстве Пензенской области Александр Пчелинцев родился в Наровчатском районе, но свое становление как личности и руководителя связывает с Пензенским. Здесь он в советское время заведовал сельскохозяйственным отделом при райкоме партии, затем был заместителем главы администрации.

«Мы строили здесь экспериментальные поселки. Вот сегодня мы проводим с ветеранами здесь совещания, но Воскресеновка - это был экспериментальный поселок, построенный для тружеников села. Такие же поселки были в Богословке построены, в Прогрессе», - пояснил Александр Пчелинцев.

В 2020 году ветеранский актив сосредоточится на подготовке празднования 75-летия Победы.

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