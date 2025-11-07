В Пензенской области пропал 10-летний мальчик из Кузнецка

В Пензенской области разыскивают 10-летнего жителя Кузнецка Матвея Тарасова. Его местонахождение неизвестно с 6 ноября.
Ориентировку на пропавшего в пятницу, 7 ноября, распространило в Сети региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост мальчика - 142 сантиметра, телосложение худощавое. У него русые волосы и голубые глаза.
В день исчезновения на ребенке были зеленая куртка, темные спортивные штаны, бордовая шапка. На ногах - черные с красным кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Новости по теме
- В Бессоновском районе разыскивают 87-летнюю пенсионерку
- В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка
- В Пензенской области пропал 44-летний сердобчанин
- В Пензе ищут свидетелей наезда на 11-летнюю велосипедистку
- В Пачелмском районе пропала 86-летняя пенсионерка
- В Пензе 11-летний мальчик решил погулять после школы и пропал
- В Пензе ищут свидетелей ДТП с собакой в Терновке
- В Кузнецке волонтеры высушат для участников СВО более 10 тонн овощей
- В Пензе прекращены поиски пропавшей 14-летней школьницы
- В Пензе разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую 2 октября
Последние новости
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани
- На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека
- Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС
- На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир
- В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной
- В Иссе насмерть сбили водителя, стоявшего рядом с фурой
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!