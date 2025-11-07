В Пензенской области пропал 10-летний мальчик из Кузнецка

07.11.2025 | 20:56

В Пензенской области разыскивают 10-летнего жителя Кузнецка Матвея Тарасова. Его местонахождение неизвестно с 6 ноября.

Ориентировку на пропавшего в пятницу, 7 ноября, распространило в Сети региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост мальчика - 142 сантиметра, телосложение худощавое. У него русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на ребенке были зеленая куртка, темные спортивные штаны, бордовая шапка. На ногах - черные с красным кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.