24.12.2019 | 17:02

«Все в пределах нормы. Живем как можем» - так обозначил автор внушительную трещину в стене дома № 23 на улице Клары Цеткин. За несколько часов фото, размещенное в соцсетях, набрало 22 тысячи просмотров. Как оказалось, здание, которое было возведено в 2012-м для детей-сирот, затрещало по швам уже давно.

«Построено было - год от силы, когда мы заселились. На всех этажах есть такие трещины. У нас много управляющих компаний поменялось, штук 10», - рассказал житель дома № 23а на ул. Клары Цеткин Денис Сарматов.

Кто-то попытался решить проблему шпатлевкой, только дошел, видимо, не до всех этажей. Что касается реакции действующей управляющей компании, то она последовала.

«Директору уже все передано, завтра поедут смотреть, выяснять. Мы узнали только из соцсетей. Ни одного обращения, ни одного заявления от жителей не было», - сообщила представитель ООО «ЖЭК № 2» Оксана.

Удивительно, что трещины ранее не привлекали внимание уборщицы. Хотя часто ли она посещает это здание - тоже вопрос. О том, что там давно не ступала нога коммунальщиков, свидетельствует многое: батареи отсутствуют, повсеместно разбросан мусор, стены, мягко говоря, грязные. А на дверях, видимо, заняло свое место решение некоего нетрезвого дизайнера.

«Из холла, с шестого этажа и еще выше много утащили батарей. И здесь сейчас не отапливается вообще», - пояснила жительница дома № 23а на ул. Клары Цеткин Татьяна Ивановна.

Хотя, если отмотать пленку назад, зрелище не покажется удивительным. Этот дом сыскал дурную славу почти сразу после введения в эксплуатацию. Жалобы были в 2013-м.

«Лифт испорчен, щиток, ночью постоянно пьянки на этажах, драки. Такая ситуация», - отмечал молодой человек.

С тех пор мало что изменилось. Коридор больше напоминает уборную, а козырек крыши переквалифицировали в контейнерную площадку.

«Вы знаете, какие там жители живут? Там неоднократно все делалось, делается постоянно, только это ненадолго. Делали двери, они сломали», - пояснила представитель ООО «ЖЭК № 2».

Определение такого поведения жители нашли сами: по грязному фону красным написано «свинья» - то ли попытка воззвать к совести вандалов, то ли безудержный крик души.